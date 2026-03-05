Un virus sin vacuna ni tratamiento se propaga en California y esto es lo que debes saber

Un virus respiratorio conocido como metapneumovirus humano está circulando en distintas regiones de California, según datos recientes de vigilancia sanitaria. Aunque no se trata de un patógeno nuevo, su aumento en detecciones ha llamado la atención porque no existe una vacuna ni un tratamiento antiviral específico, lo que obliga a un seguimiento más cuidadoso de los casos.

El incremento se ha identificado principalmente a través del monitoreo de aguas residuales y reportes clínicos, una herramienta que permite detectar la presencia de virus antes de que se reflejen en un aumento significativo de hospitalizaciones. Este tipo de vigilancia se ha vuelto clave para anticipar tendencias de salud pública en el estado.

Especialistas aclaran que la mayoría de las infecciones son leves, pero la circulación activa del virus coincide con una temporada en la que otros padecimientos respiratorios también están presentes, lo que puede complicar diagnósticos y retrasar la atención adecuada en algunos pacientes.

¿Qué es el metapneumovirus humano y por qué preocupa?

El metapneumovirus humano, conocido como HMPV, fue identificado por primera vez en 2001 y pertenece a la misma familia de virus respiratorios que el virus sincicial respiratorio. Afecta principalmente las vías respiratorias y se transmite de persona a persona mediante gotículas al toser, estornudar o hablar, así como por contacto con superficies contaminadas.

En la mayoría de los casos provoca síntomas similares a los de un resfriado común, lo que hace que muchas personas no busquen atención médica. Sin embargo, en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados, puede derivar en complicaciones como bronquitis o neumonía.

Los expertos explican que, tras la pandemia, muchas personas estuvieron menos expuestas a virus respiratorios habituales, lo que redujo la inmunidad natural frente a patógenos como el HMPV. Este factor podría estar influyendo en el repunte observado en algunas zonas del estado.

Síntomas más comunes del metapneumovirus humano y señales de alerta

Los síntomas del metapneumovirus humano suelen confundirse con los de un resfriado común, lo que hace que muchas personas no busquen atención médica de inmediato. En la mayoría de los casos, la infección comienza de forma leve y evoluciona gradualmente durante varios días.

Entre los síntomas más frecuentes que han identificado los especialistas se encuentran:

Tos persistente , que puede empeorar con el paso de los días

, que puede empeorar con el paso de los días Congestión nasal o secreción nasal constante

o secreción nasal constante Fiebre leve a moderada

Dolor de garganta

Fatiga intensa o sensación de cansancio prolongado

En personas con mayor riesgo, como adultos mayores, niños pequeños o quienes tienen enfermedades crónicas, el virus puede avanzar hacia complicaciones respiratorias más serias. Por ello, los médicos recomiendan prestar atención a señales como dificultad para respirar, empeoramiento súbito de los síntomas o dolor en el pecho.