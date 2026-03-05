¿Eres noctámbulo? Esto es lo que la ciencia dice sobre tu salud

Dormir bien es clave para la salud, pero no todas las personas experimentan el descanso de la misma forma. Algunas pueden levantarse y deambular por la casa mientras siguen dormidas, sin ser plenamente conscientes de lo que hacen. Este fenómeno se conoce como ser noctámbulo, un trastorno del sueño que la ciencia dice que puede ocurrir tanto en niños como en adultos.

Durante estos episodios, la persona puede caminar, abrir puertas o realizar actividades simples mientras continúa dormida. En muchos casos, no recuerda lo ocurrido al despertar, lo que puede generar preocupación entre familiares o convivientes.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sonambulismo es una parasomnia, es decir, un comportamiento anormal que ocurre mientras una persona duerme. Los especialistas han estudiado este fenómeno durante décadas y han identificado varios aspectos sobre cómo y por qué ocurre.

La ciencia explica el motivo por el que eres noctámbulo

Las investigaciones sobre trastornos del sueño señalan que el sonambulismo suele aparecer durante las etapas más profundas del descanso, conocidas como sueño de ondas lentas.

En ese momento, el cerebro no está completamente despierto, pero algunas funciones del cuerpo sí se activan. Por eso, una persona puede levantarse, caminar o moverse mientras sigue dormida, en lo que los especialistas describen como un “despertar incompleto”.

Los estudios señalan que el estrés y la falta de sueño pueden desencadenarlo

La evidencia científica indica que varios factores pueden aumentar la probabilidad de episodios de sonambulismo.

Entre los más comunes se encuentran:

Falta de sueño o horarios irregulares para dormir

Estrés o ansiedad

Fiebre o enfermedades

Consumo de algunos medicamentos

Antecedentes familiares de sonambulismo

Diversos estudios han encontrado que las personas con familiares que han experimentado este trastorno tienen más probabilidades de desarrollarlo.

Asimismo, si los episodios son frecuentes, provocan lesiones o afectan la vida diaria, los expertos recomiendan consultar con un especialista en sueño, ya que el sonambulismo también puede estar relacionado con otros trastornos del descanso.

