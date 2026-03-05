Descubre cuántas apps te siguen cobrando dinero aunque ya no las abras

¿Cuándo fue la última vez que revisaste a detalle los cargos de tu tarjeta? Si eres de los usuarios que suele descargar un gran número de apps en tu teléfono es posible que alguna que ya no utilizas esté haciendo cargos a tu tarjeta sin que te des cuenta

De acuerdo con un análisis publicado por Android Police en enero de 2026, una persona puede estar perdiendo hasta unos $100 dólares al mes —equivalente a $1,200 dólares al año— en suscripciones de apps que ya no utiliza. Esto ocurre debido a que muchos de estos cobros pasan desapercibidos iniciaron como pruebas gratuitas que se renovaron automáticamente sin que nadie lo notara.

El problema no es menor. Las apps están diseñadas para que el proceso de cancelación sea lo más tedioso posible, con pantallas que te ofrecen descuentos, pausas o precios reducidos antes de dejarte salir. Conocer dónde buscar y qué pasos seguir es la única manera de poner un freno definitivo a esa pérdida silenciosa de dinero.

Apps de Android que te roban dinero: cómo encontrar las suscripciones ocultas en Google Play

Si tienes un teléfono con Android —ya sea Samsung, Motorola, Google Pixel u otro—, el punto de partida es siempre la Google Play Store. Abre la aplicación, toca el ícono de tu perfil en la esquina superior derecha y ve a Pagos y suscripciones > Suscripciones.

Ahí verás dos listas: las suscripciones activas y las inactivas. Las activas son las que actualmente te están cobrando; las inactivas son un registro de lo que pagaste antes. Revisa ambas con calma, porque a veces una app que creías cancelada puede haberse reactivado en otro momento.

Para cancelar una suscripción en Android, toca el nombre del servicio dentro de esa lista y presiona el botón verde que dice Cancelar suscripción. La app puede intentar disuadirte ofreciéndote planes más baratos o pidiéndote que expliques el motivo de la cancelación; simplemente omite esas pantallas y confirma tu decisión hasta que el proceso esté completo.

Es importante saber que, incluso después de cancelar, conservas el acceso al servicio hasta que termine el periodo de facturación por el que ya pagaste. No se trata de un error: es parte de cómo funcionan estas suscripciones.

Apps de iOS que drenan tu dinero: cómo ver y eliminar suscripciones en iPhone

En iPhone, Apple centraliza todas las suscripciones vinculadas a tu Apple ID en un solo lugar, lo que hace el proceso más sencillo. Abre Configuración, toca tu nombre en la parte superior de la pantalla y selecciona Suscripciones.

Verás una lista completa de los servicios activos con información como el nombre de la app, una descripción breve, la fecha del próximo cobro y el monto. Al fondo de esa misma pantalla aparecerán también las suscripciones inactivas o vencidas, que ya no requieren acción.

Para cancelar, toca el servicio que ya no quieres y pulsa el botón rojo que dice Cancelar suscripción, luego confirma. También puedes llegar a este mismo menú desde la App Store tocando tu ícono de perfil y eligiendo Suscripciones. Ambos caminos llevan al mismo destino con el mismo número de pasos.

Al igual que en Android, la cancelación no significa que perderás el acceso de inmediato. Podrás usar el servicio hasta la fecha en que hubiera correspondido el siguiente cobro, y a partir de ese momento no se generará ningún cargo adicional.

Una vez que hayas revisado las suscripciones en tu tienda de apps, da un paso extra: revisa los estados de cuenta de tu tarjeta de crédito o débito en busca de palabras como Recurring, Renewal, Trial o Member. Algunas suscripciones se cobran directamente a través de sitios web, sin pasar por Google Play ni el App Store, y esas no aparecerán en ninguno de los menús anteriores. Detectarlas a tiempo puede significar recuperar dinero que de otro modo seguiría escapándose mes con mes.