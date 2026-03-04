Taco Bell regala Chalupas gratis: cómo reclamarlas en la app antes del 18 de marzo

Taco Bell está regalando un pedido de sus nuevas Chicken Bacon Ranch Street Chalupas a todos los usuarios que se registren por primera vez en su programa de lealtad digital. La oferta está disponible desde el 19 de febrero hasta el 18 de marzo de 2026, solo a través de la aplicación oficial de la cadena. No importa en qué ciudad estés, si hay un Taco Bell cerca y tienes un smartphone, puedes aprovecharla.

Las Chicken Bacon Ranch Street Chalupas llegaron al menú el 19 de febrero y se venden en pares a un precio sugerido de $5.99 dólares. Combinan pollo crujiente, tocino ahumado, queso tres mezclas y aderezo ranch dentro de una chalupa estilo street taco, con una textura crujiente por fuera y jugosa por dentro.

Este lanzamiento forma parte de lo que la cadena ha llamado un "Chicken Bacon Ranch Takeover", una temporada temática en la que el sabor ranch domina varias opciones del menú simultáneamente. Además de las chalupas , también se lanzaron los Chicken Bacon Ranch Nacho Fries, llevando esta combinación de sabores a otro de los productos más queridos por los fanáticos de la marca.

¿Cuáles son los requisitos para aprovechar la promoción?

La promoción es completamente gratuita. No hay costo de membresía ni compra mínima requerida para nuevos miembros. Al registrarte en Taco Bell Rewards por primera vez desde la app, recibirás automáticamente una recompensa de bienvenida con las Chicken Bacon Ranch Street Chalupas sin pagar nada. Esta es una de las ventajas más atractivas que Taco Bell ofrece para incentivar el uso de su plataforma digital.

Eso sí, la recompensa tiene un plazo de uso de 14 días a partir del momento en que se emite, y debe canjearse antes del 18 de marzo de 2026. Solo aplica una vez por usuario registrado, en restaurantes Taco Bell participantes de Estados Unidos, mientras haya existencias disponibles. Es importante no dejar pasar el tiempo para no perder la oferta.

Además de esta oferta de bienvenida, también puedes encontrar las Chicken Bacon Ranch Street Chalupas dentro del Discovery Luxe Box por $9, que incluye el par de chalupas, un burrito de frijoles con arroz y queso, chips con salsa nacho y una bebida mediana. Esta opción es perfecta si quieres probar más productos del menú sin gastar demasiado.

Vale la pena mencionar que Taco Bell Rewards no cobra cuota mensual ni anual. El programa es completamente gratuito para todos sus miembros, lo que lo convierte en una de las mejores opciones de fidelidad dentro de las cadenas de comida rápida disponibles actualmente en el mercado estadounidense.

Pasos para registrarse en Taco Bell Rewards y aprovechar la promoción gratis

El proceso de registro es rápido y sencillo, y puede hacerse directamente desde el celular en menos de dos minutos. No necesitas tarjeta de crédito ni información de pago para crear tu cuenta y recibir la recompensa de bienvenida. Sigue estos pasos para obtener tus chalupas sin costo:

Descarga la app de Taco Bell, disponible gratis en iOS (App Store) y Android (Google Play). Crea tu cuenta ingresando tu nombre, fecha de nacimiento y correo electrónico, o vincúlate con tu cuenta de Google o Apple ID. Acepta los términos del programa de recompensas cuando se te solicite durante el registro. Recibe tu recompensa de bienvenida automáticamente en la sección de Rewards dentro de la app. Canjea el premio en un restaurante Taco Bell participante antes de que venza el plazo de 14 días.

Una vez dentro del programa, acumularás 10 puntos por cada dólar gastado en tus pedidos. Al alcanzar 250 puntos podrás canjear recompensas adicionales como tacos, burritos y bebidas sin costo extra. Si llegas a 2,000 puntos en un año calendario, subes al nivel Fire Tier, donde ganas 11 puntos por dólar en cada compra.

El programa también ofrece acceso a ofertas exclusivas para miembros, incluyendo descuentos temporales, productos a precio especial y preventas de nuevos lanzamientos antes de que estén disponibles para el público general. Esto hace que valga la pena mantenerse activo dentro de la plataforma incluso después de canjear la recompensa de bienvenida.

También puedes registrarte a través del sitio web de Taco Bell en tacobell.com, haciendo clic en "Login" y luego en "Create an Account". Sin embargo, para canjear la promoción gratis de las chalupas es indispensable usar la aplicación móvil, ya que el canje se hace escaneando un código QR directamente desde el teléfono en caja.

Si ya eres miembro de Taco Bell Rewards pero nunca has canjeado una recompensa de bienvenida, revisa tu bandeja de notificaciones en la app: es posible que tengas ofertas activas esperando ser utilizadas antes de que expire esta promoción el 18 de marzo de 2026. No dejes que la fecha límite te tome por sorpresa.