La ciencia dice que estos rasgos te convierten en alguien agradable al instante

Investigadores de la Universidad de Harvard, en un estudio publicado en la Revista de Psicología de la Personalidad y Social (Journal of Personality and Social Psychology, en inglés), identificaron seis rasgos que distinguen a las personas que los demás perciben como "agradable" o “buena onda”. Estos atributos no solo afectan cómo te perciben los demás, sino también cómo interactúas en distintos entornos sociales.

El estudio analizó más de 3,000 participantes mediante cuestionarios de personalidad y seguimiento de interacciones sociales. Los resultados mostraron que la empatía, la amabilidad, la apertura mental, la estabilidad emocional, la cooperación y el sentido del humor son los principales predictores de la percepción positiva por parte de terceros.

Comprender y desarrollar estos rasgos puede mejorar la comunicación, la colaboración y la percepción que otros tienen de ti, convirtiendo a estas personas en ejemplos de sociabilidad efectiva y confiable.

¿Cuáles son los seis rasgos que definen a alguien “buena onda”?

Según el estudio de Harvard y expertos en psicología de la personalidad, las personas consideradas agradables comparten estos rasgos:

Empatía — Capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Amabilidad — Disposición para actuar con consideración y generosidad. Apertura mental — Facilidad para aceptar nuevas ideas y experiencias. Estabilidad emocional — Habilidad de mantener el equilibrio emocional ante situaciones difíciles. Cooperación — Tendencia a trabajar con otros y buscar objetivos comunes. Sentido del humor — Capacidad de conectar con otros mediante la risa y la ligereza.

Estos rasgos se repiten en diversos estudios sobre comportamiento positivo y relaciones interpersonales, y se relacionan directamente con la percepción de simpatía y confiabilidad.

¿Se pueden desarrollar estos rasgos o son innatos?

Los expertos aclaran que estos atributos no son completamente innatos. Aunque algunas personas pueden tener predisposición natural, la práctica consciente y experiencias de vida permiten fortalecer cada rasgo.

Programas de inteligencia emocional, ejercicios de auto-reflexión y entornos que fomenten la cooperación ayudan a cultivar empatía, apertura mental y estabilidad emocional. Aprender a mantener un sentido del humor saludable y cooperar de manera efectiva también se refuerza con práctica constante.

El desarrollo de estos rasgos mejora la calidad de vida y permite que cualquier persona se convierta en alguien agradable y confiable, aumentando la armonía en sus relaciones sociales y profesionales.

