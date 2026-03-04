La regla de 30 meses que nadie revisa y puede impedir tu ciudadanía americana

Para quienes tienen residencia permanente (Green Card) y quieren obtener la ciudadanía americana, existe un requisito que muchos desconocen: la regla de los 30 meses. Esta norma establece que el solicitante debe haber estado físicamente presente en Estados Unidos durante al menos 30 meses en los cinco años previos a entregar su solicitud de naturalización (Formulario N‑400).

No se trata de residir 30 meses seguidos, sino de acumular 30 meses totales dentro de EE UU. Durante este tiempo, el USCIS verifica que los aspirantes realmente han vivido en el país y han establecido su vida allí, un criterio clave para aprobar la naturalización.

Para algunos solicitantes, no cumplir con esta regla puede significar rechazo o retraso de la solicitud, incluso si cumplen otros requisitos como examen de inglés o conocimiento cívico.

¿Cómo se cuentan esos 30 meses para la ciudadanía americana y qué debes evitar?

La regla de los 30 meses permite acumular días de presencia en EE UU sin necesidad de estar en el país de manera continua. Sin embargo, ausencias largas (especialmente superiores a seis meses) pueden afectar otros requisitos, como la residencia continua, y complicar la solicitud.

Por ejemplo, si alguien viaja al extranjero varias veces, debe documentar correctamente cada entrada y salida para demostrar que alcanza los 30 meses acumulados. Las fechas se pueden verificar con pasaportes, registros de trabajo, escuela u otros documentos oficiales.

Existen reglas especiales para quienes aplican como cónyuges de ciudadanos americanos: en esos casos se requieren 18 meses en tres años en lugar de 30 meses en cinco, lo que reduce el tiempo mínimo de presencia física.

¿Qué sucede si no cumples con la regla de 30 meses para la ciudadanía americana?

Si el solicitante no alcanza los 30 meses acumulados, su solicitud de ciudadanía americana puede ser rechazada o retrasada hasta que cumpla con el requisito. El USCIS evalúa toda la documentación disponible y puede pedir evidencia adicional sobre entradas y salidas del país.

No cumplir con la regla de presencia física también puede afectar la residencia continua, otro requisito indispensable. Incluso quienes han vivido años en EEUU pueden enfrentar rechazos si tuvieron ausencias prolongadas o frecuentes.

Por eso, los expertos recomiendan planear el momento exacto para presentar la solicitud, verificar las fechas acumuladas y mantener un registro claro de todas las entradas y salidas.