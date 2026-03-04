3 consejos para pasar rápido por seguridad en aeropuertos de EUA

Viajar a Estados Unidos implica cumplir con estrictos controles de seguridad en los aeropuertos, supervisados por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Muchos pasajeros pierden tiempo por desconocimiento de procedimientos o por no preparar sus documentos y equipaje de manera correcta, generando largas filas y demoras innecesarias.

Especialistas en viajes y seguridad aeroportuaria señalan que planificar la llegada y conocer los requisitos de manera anticipada puede ahorrar varios minutos en el proceso. La TSA indica que incluso pequeñas acciones, como organizar líquidos o tener la identificación lista, influyen significativamente en la rapidez de la inspección.

A continuación, se presentan tres recomendaciones clave para acelerar tu paso por los controles de seguridad y evitar retrasos que puedan afectar tu viaje.

Mantén tu equipaje y líquidos organizados

Uno de los errores más comunes es no cumplir con las reglas sobre los líquidos. Cada pasajero puede llevar recipientes de hasta 100 ml en una bolsa transparente resellable. La TSA advierte que no separar estos elementos antes de la inspección retrasa el proceso y puede generar confiscaciones.

Colocar laptops, tabletas y otros dispositivos electrónicos grandes en bandejas separadas permite que los inspectores revisen más rápido el equipaje. Preparar todo antes de llegar a la fila evita retrasos innecesarios y reduce el riesgo de tener que repetir el escaneo.

Ten lista tu identificación y documentos

La TSA requiere que todos los pasajeros tengan pasaporte válido o identificación aprobada y la tarjeta de embarque a mano. Revisar la validez de tu documento antes del viaje y mantenerlo en un lugar accesible evita interrupciones y permite que los oficiales revisen tus datos de manera ágil.

Especialistas recomiendan guardar estos documentos en un compartimento específico del bolso o cartera para no tener que buscarlos entre tus pertenencias mientras otros pasajeros esperan detrás.

Conoce los programas de prechequeo y controles express

Si viajas con frecuencia, inscribirte en TSA PreCheck o Global Entry permite pasar por filas especiales con menos requisitos de inspección, acelerando significativamente el proceso. La institución asegura que estos programas se reducen los tiempos de espera hasta en un 50% en algunos aeropuertos.

Incluso sin estar inscrito, usar carriles designados según tu vuelo doméstico o internacional puede mejorar tu paso y reducir estrés y demoras.

