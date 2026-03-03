Ciudad sin tránsito: Este es el único lugar de EUA donde no hay autos

En Estados Unidos, donde los autos forman parte central de la vida cotidiana de los ciudadanos, existe un lugar que rompe con esa lógica. Se trata de una miniciudad o lugar donde no hay autos y la movilidad diaria se apoya en caminar, usar bicicleta y transporte público.

Este lugar no nació como una ciudad tradicional que luego limitó el tráfico. Fue diseñado desde el inicio para funcionar sin coches, sin garajes, sin estacionamientos privados y sin calles pensadas para circular a alta velocidad. El objetivo fue crear un entorno más humano, silencioso y conectado.

La experiencia se desarrolla en Culdesac Tempe, un vecindario ubicado en Arizona que se presenta como el primer desarrollo residencial del país concebido completamente sin automóviles. Allí, la ausencia de tránsito redefine la forma de vivir, desplazarse y relacionarse.

¿Cómo funciona el lugar donde no hay autos en Estados Unidos?

En Culdesac Tempe, los residentes aceptan no tener automóvil como parte de las reglas de convivencia. No existen espacios de estacionamiento para uso personal, lo que elimina de raíz la dependencia del coche dentro del barrio. Las calles priorizan peatones y ciclistas, con recorridos cortos y accesibles.

Culdesac, a purpose built, walkable, car-free, community under construction in Tempe is now home to 300+ residents and 15+ local small businesses. When complete, the community will boast 700 apartments, 44,000sf of retail & 50+ shared courtyard spaces.



📍Tempe, AZ

🏗️@culdesac pic.twitter.com/KBEuyCs7F9 — Jonathan Berk (@berkie1) January 3, 2025

Para los traslados más largos, el barrio se integra con el sistema de transporte público cercano. El diseño urbano facilita el acceso a tren ligero, autobuses y servicios compartidos, lo que permite moverse por la ciudad sin necesidad de vehículo propio.

Las compras, encuentros sociales y actividades diarias se concentran dentro del mismo entorno. Esto reduce desplazamientos largos y favorece una vida más local, donde los espacios comunes adquieren un rol central.

¿Por qué este modelo de una ciudad sin autos genera interés en Estados?

El proyecto llama la atención porque contradice el modelo urbano dominante en el país. En la mayoría de las ciudades estadounidenses, el coche no es una opción sino una necesidad. Culdesac Tempe propone lo contrario: una vida diaria posible sin automóvil, incluso en un estado como Arizona.

Especialistas en urbanismo observan este barrio como un experimento social y ambiental. La ausencia de autos reduce el ruido, mejora la calidad del aire y fomenta interacciones más frecuentes entre vecinos. También plantea preguntas sobre salud, seguridad vial y uso del espacio público.

Aunque no se presenta como una solución universal, el modelo abre el debate sobre cómo podrían adaptarse las ciudades del futuro ante el crecimiento urbano, el cambio climático y el cansancio frente al tráfico constante.