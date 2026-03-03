Revelan el secreto mayor guardado de una dieta que usaron personas para llegar a los 100 años

Durante décadas, científicos han estudiado a personas que superaron los 100 años con buena salud. Aunque viven en distintos países y culturas, los investigadores detectaron un patrón en común que se repite en su dieta y estilo de vida, un factor clave para la longevidad.

Estudios recientes señalan que no se trata de una dieta estricta ni de alimentos exóticos. El secreto está en qué se come con frecuencia, qué se limita y cómo se estructura la alimentación diaria a lo largo de los años.

Investigaciones de universidades y centros de salud coinciden en que este enfoque alimentario reduce enfermedades cardiovasculares, inflamación crónica y deterioro metabólico, tres factores que influyen directamente en el envejecimiento.

La dieta que se repite en los centenarios

Investigadores de la Universidad de Harvard y del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento analizaron poblaciones con alta concentración de personas centenarias. Los resultados muestran un consumo predominante de alimentos vegetales, legumbres, granos enteros y grasas saludables.

La proteína animal aparece en cantidades moderadas y no como base de la dieta diaria. El pescado, los huevos y pequeñas porciones de carne se consumen de forma ocasional, lo que reduce la carga metabólica sin eliminar nutrientes esenciales.

Otro punto clave es la ausencia de ultraprocesados. Azúcares añadidos, harinas refinadas y productos industriales casi no forman parte de la alimentación habitual en estas poblaciones longevas.

¿Por qué la dieta favorece la longevidad?

Especialistas en nutrición explican que este tipo de dieta mantiene estables los niveles de glucosa y colesterol, lo que protege el corazón y el cerebro con el paso del tiempo. Además, favorece un microbioma intestinal diverso, asociado a un sistema inmunológico más fuerte.

Un estudio publicado en el Journal of Nutrition indica que las personas que siguen este patrón alimentario presentan menor riesgo de enfermedades crónicas después de los 60 años, una etapa crítica para la salud.

La clave no está en comer menos de forma extrema, sino en comer mejor de manera constante durante décadas. La regularidad y la simplicidad resultan más efectivas que dietas restrictivas de corto plazo.