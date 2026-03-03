Las 10 ciudades de EUA que enfrentan un riesgo extremo de hundirse o desaparecer

Un análisis reciente de científicos especializados en geología y cambio climático advierte que varias ciudades de Estados Unidos están en riesgo de desaparecer parcial o gradualmente debido al hundimiento del suelo y al aumento del nivel del mar. El fenómeno no es nuevo, pero su velocidad se ha incrementado en las últimas décadas.

Investigadores de la Administración Geológica de Estados Unidos han documentado que el hundimiento del terreno afecta tanto a zonas costeras como a ciudades del interior, especialmente donde existen suelos blandos o una extracción intensiva de agua subterránea.

A estas conclusiones se suma un estudio liderado por especialistas de Virginia Tech, quienes analizaron datos satelitales y detectaron que decenas de áreas urbanas en Estados Unidos descienden algunos milímetros cada año, un ritmo que, acumulado, puede comprometer infraestructura y habitabilidad.

¿Cuáles son las 10 ciudades de Estados Unidos en riesgo de desaparecer?

Según análisis de la Administración Geológica de Estados Unidos y estudios universitarios basados en datos satelitales, estas son 10 grandes ciudades de EE.UU. que enfrentan riesgos crecientes por hundimiento del suelo, cambio climático y erosión:

Nueva York, Nueva York

Miami, Florida

Nueva Orleans, Luisiana

Houston, Texas

Las Vegas, Nevada

Dallas, Texas

San Antonio, Texas

Denver, Colorado

Tampa, Florida

Atlantic City, Nueva Jersey

Los especialistas aclaran que el riesgo no implica desaparición inmediata, sino procesos graduales que pueden afectar infraestructura, vivienda y la habitabilidad si no se implementan medidas de adaptación.

¿Qué factores explican por qué estas ciudades están en peligro?

Los expertos del USGS y del equipo de Virginia Tech coinciden en que el riesgo se explica por una combinación de factores naturales y humanos. El aumento del nivel del mar ejerce presión constante sobre zonas bajas y costeras, mientras que el hundimiento del suelo reduce la capacidad de respuesta ante inundaciones.

Otro factor clave es la intervención humana, como la extracción de agua y petróleo, que acelera la compactación del terreno. A esto se suman eventos climáticos más intensos, como huracanes y lluvias extremas, que degradan la infraestructura urbana.

Las autoridades científicas advierten que, sin planes de adaptación, estas ciudades enfrentarán costos crecientes en reparaciones, desplazamiento de comunidades y pérdida de valor inmobiliario.