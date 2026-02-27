Revelan la línea de metro más cómoda de EUA y no está en Nueva York

Cuando se piensa en metro en Estados Unidos, la mayoría recuerda las congestiones y demoras de Nueva York. Sin embargo, según un estudio reciente de la Asociación Americana de Transporte Público (APTA, por sus siglas en inglés) existe una línea de metro que es mucho más cómoda y que genera satisfacción del pasajero.

La línea B del metro de Washington D.C. lidera el ranking, destacando por trenes modernos, asientos cómodos, limpieza y puntualidad. Los usuarios destacan que los viajes son menos estresantes, con menor hacinamiento y tiempos de espera reducidos, algo que rara vez se asocia con el transporte subterráneo estadounidense.

Este hallazgo es importante porque evidencia cómo ciudades fuera de los típicos rankings de transporte están invirtiendo en calidad y experiencia del usuario. Mientras muchas personas evitan Nueva York por congestión, otras ciudades como Washington ofrecen alternativas que combinan eficiencia, comodidad y seguridad.

¿Por qué esta línea de metro es considerada la más cómoda?

El estudio de TransitCenter evaluó factores como tiempo de viaje, limpieza, disponibilidad de asientos, señalización y seguridad. La línea B sobresale en casi todos los indicadores, con trenes modernos equipados con aire acondicionado, iluminación adecuada y estaciones bien mantenidas.

Además, la frecuencia de los trenes permite que los pasajeros reduzcan tiempos de espera, lo que mejora la experiencia diaria. Según la APTA, la combinación de infraestructura moderna y gestión eficiente convierte esta línea en un ejemplo a seguir para otras ciudades.

Otro factor es la accesibilidad. Las estaciones de la línea B cuentan con ascensores, rampas y señalización clara para personas con movilidad reducida, lo que aumenta la satisfacción general y convierte el viaje en algo cómodo y seguro para todos los usuarios.

¿Qué otras líneas destacan en comodidad y eficiencia?

Además de la línea B en Washington D.C., otras líneas que ofrecen buena experiencia según usuarios y estudios son:

Línea MetroLink en Portland (Oregón): trenes limpios y eficientes con estaciones bien conectadas.

trenes limpios y eficientes con estaciones bien conectadas. Línea Red de Boston (Massachusetts): puntualidad y confort para viajes diarios.

puntualidad y confort para viajes diarios. Línea Blue en Chicago (Illinois): espacios amplios y buena frecuencia de trenes.

Estas líneas demuestran que la comodidad en el metro estadounidense no está solo en Nueva York, y que invertir en infraestructura y experiencia de usuario puede transformar la manera de moverse en grandes ciudades.