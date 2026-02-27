Cuál es la velocidad de Internet recomendada para tu hogar en Estados Unidos

Para una familia promedio de 4 o 5 personas en Estados Unidos, no siempre más velocidad de Internet significa disfrutar de un mejor servicio. Elegir el plan correcto puede representar un ahorro significativo cada mes, sin sacrificar la calidad de la conexión.

La realidad es que millones de hogares contratan planes con velocidades muy superiores a lo que realmente usan, pagando por gigabits que nunca aprovechan. Entender cuántos Mbps necesita tu familia es el primer paso para tomar una mejor decisión.

¿Cuántos Mbps necesita realmente una familia de 4 o 5 personas?

Para entender cuántos Mbps necesitas debes saber que en 2024 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) elevó el estándar mínimo de banda ancha a 100 Mbps de descarga y 20 Mbps de subida, cuadruplicando el umbral anterior de 25/3 Mbps que estuvo vigente casi una década.

Para un hogar con cuatro integrantes activos en línea al mismo tiempo, los expertos calculan necesidades muy concretas: streaming en 4K consume aproximadamente unos 25 Mbps, una videollamada en HD requiere alrededor de 4 Mbps, y los videojuegos en línea demandan unos 20 Mbps. En total, una familia típica puede funcionar perfectamente con 200 a 300 Mbps reales.

Tomando en cuenta estos niveles de consumo, los expertos señalan que el "punto óptimo" para familias activas y numerosas está entre los 300 Mbps y 500 Mbps, ya que esa velocidad soporta múltiples usuarios haciendo streaming en 4K, videollamadas y juegos en línea sin interrupciones.

Para los hogares de 4 o 5 personas con uso moderado, un plan entre 100 y 300 Mbps es más que suficiente en la gran mayoría de los casos, siempre que el router esté bien configurado y en una ubicación que maximice su cobertura.

Cómo mejorar al máximo la velocidad de internet en casa

La ubicación del router es el factor más ignorado y, al mismo tiempo, el más determinante para la velocidad real que recibe tu hogar. Colocarlo en un espacio abierto, elevado y al centro de la vivienda puede marcar una diferencia de hasta el 40% en la señal que llega a tus dispositivos. Evita instalarlo dentro de closets, detrás de televisores o cerca de hornos de microondas.

Conectar dispositivos fijos —como televisores inteligentes o consolas de videojuegos— directamente al router mediante cable Ethernet es otra de las mejoras más efectivas. La conexión por cable elimina las interferencias inalámbricas y garantiza una velocidad estable sin importar cuántos usuarios estén conectados al mismo tiempo. Esto es especialmente útil cuando varios integrantes del hogar usan internet de forma simultánea.

Reiniciar el router al menos una vez a la semana libera la memoria del dispositivo y restablece la conexión con tu proveedor, lo que suele traducirse en velocidades más estables. Además, mantener actualizado el firmware del equipo es una práctica esencial: los fabricantes lanzan actualizaciones periódicas que optimizan el rendimiento y corrigen vulnerabilidades de seguridad que pueden afectar la velocidad.

Por último, revisar cuántos dispositivos están conectados a tu red en todo momento puede revelarte consumos ocultos de ancho de banda. Las cámaras de seguridad, bocinas inteligentes y electrodomésticos conectados consumen datos de forma continua, incluso cuando nadie los usa activamente. Desconectar los equipos que no utilizas y configurar una red separada para visitas son pasos simples que ayudan a priorizar la velocidad donde más la necesita tu familia.