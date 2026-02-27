Cómo eliminar tu cuenta de Facebook si quieres desaparecer de la red social

¿Llegó el momento de decirle adiós a Facebook ? Ya sea por privacidad, salud mental o simplemente porque ya no lo usas, eliminar tu cuenta es más sencillo de lo que imaginas. Aquí te explicamos exactamente cómo hacerlo, sin necesidad de ser experto en tecnología.

Antes de comenzar, es importante saber que Facebook no elimina tu cuenta de inmediato: la plataforma de Meta te da un periodo de 30 días para que puedas arrepentirte y cancelar el proceso. Si no vuelves a iniciar sesión durante ese tiempo, tu perfil desaparece de forma permanente y toda tu información queda borrada.

También conviene que descargues una copia de tus datos antes de proceder, incluyendo fotos, videos y conversaciones, por si en el futuro los necesitas. Facebook te permite hacerlo desde el apartado de Configuración, en la sección "Tu información de Facebook".

Pasos para eliminar tu cuenta de Facebook desde el celular o la computadora

El proceso funciona tanto en la aplicación móvil como desde un navegador web. Sigue estos pasos con calma:

Inicia sesión en tu cuenta de Facebook. Toca o haz clic en tu foto de perfil, ubicada en la esquina superior derecha. Selecciona "Configuración y privacidad", luego toca "Configuración". Entra al "Centro de cuentas" (también puede aparecer como Accounts Center). Toca "Detalles personales" dentro de la sección Configuración de la cuenta. Selecciona "Propiedad y control de la cuenta". Pulsa sobre "Desactivación o eliminación". Elige el perfil de Facebook que deseas eliminar. Selecciona la opción "Eliminar cuenta" y toca Continuar. Sigue las instrucciones en pantalla para confirmar tu decisión e ingresa tu contraseña cuando se te solicite.

Una vez completados estos pasos, Facebook iniciará el conteo de 30 días antes de eliminar tu perfil definitivamente. Durante ese tiempo, si inicias sesión, tendrás la opción de cancelar la eliminación con un botón que dice "Cancelar eliminación".

¿Qué pasa con tu cuenta de Facebook después de eliminarla?

Pasados los 30 días sin iniciar sesión, Meta procede a borrar toda la información vinculada a tu perfil: publicaciones, fotos, mensajes, comentarios y cualquier dato personal almacenado. Esta acción es completamente irreversible una vez que el plazo vence, por lo que debes estar completamente seguro antes de confirmar.

Existe una diferencia clave entre eliminar y desactivar tu cuenta: si solo la desactivas, tu perfil deja de ser visible para otros usuarios, pero Facebook conserva todos tus datos y puedes reactivarla en cualquier momento. La eliminación, en cambio, es el paso definitivo para quienes realmente quieren desaparecer de las redes sociales por completo.

Si tienes páginas de Facebook vinculadas a tu perfil, recuerda que estas también podrían verse afectadas al eliminar tu cuenta personal, ya que Facebook podría eliminar o bloquear las páginas de las que eras el único administrador.