3 Razones por las que meter tu celular mojado en arroz es una pésima idea

Durante décadas, meter el celular mojado en arroz fue el consejo más repetido en internet. Sin embargo, expertos en reparación de dispositivos y fabricantes como Apple y Samsung han dejado claro que este remedio casero no solo no funciona, sino que puede convertir un accidente menor en un daño permanente e irreversible para tu teléfono. Lo peor es que millones de personas siguen aplicándolo sin saber el riesgo real que corren.

El mito del arroz se popularizó antes de que los smartphones modernos existieran y se propagó de boca en boca sin ningún respaldo científico. Hoy, con dispositivos que cuestan entre 500 y 1,500 dólares, seguir este consejo puede salirte muy caro. Conocer la verdad detrás de este mito es el primer paso para proteger tu inversión cuando ocurra un accidente con agua.

3 Razones por las que no debes meter tu teléfono mojado en arroz

1. El arroz no absorbe la humedad interna del teléfono

El arroz tiene capacidad higroscópica limitada y, aunque absorbe algo de humedad ambiental, no puede extraer el líquido que ya penetró en los componentes internos del dispositivo. Un análisis comparativo de iFixit demostró que materiales como el gel de sílice son hasta cinco veces más efectivos que el arroz para absorber humedad del entorno.

El problema central es que el agua ya está dentro del teléfono, en contacto directo con la placa madre, la batería y los conectores. El arroz en el exterior del dispositivo no tiene acceso físico a esa humedad atrapada. Dejar el teléfono enterrado en granos mientras el líquido permanece adentro simplemente le da más tiempo al agua para hacer su trabajo destructivo sobre los circuitos más sensibles.

2. Los granos de arroz pueden obstruir los puertos del celular

Al introducir el teléfono en arroz, los granos fragmentados y el almidón en polvo pueden colarse fácilmente en el puerto de carga, la entrada de audífonos o los micrófonos. Esto genera obstrucciones físicas que muchas veces requieren una limpieza profesional o incluso el reemplazo de piezas completas.

Apple lo dejó por escrito en su página oficial de soporte: la compañía advierte explícitamente que no se debe usar arroz para secar el iPhone. Samsung y Google han emitido recomendaciones similares para sus líneas Galaxy y Pixel respectivamente. Si los propios fabricantes lo desaconsejan, hay razones técnicas muy sólidas detrás de esa advertencia que conviene tomar en serio.

Además, el almidón que desprende el arroz al contacto con la humedad puede formar una pasta pegajosa que se adhiere a los contactos eléctricos internos si logra penetrar. Esto complica aún más cualquier reparación posterior y puede invalidar la garantía del dispositivo si un técnico detecta residuos extraños en el interior.

3. El calor y el tiempo perdido aceleran la corrosión interna

Guardar el teléfono en arroz da una falsa sensación de acción, pero en realidad hace que el usuario pierda las horas más críticas para actuar correctamente. La corrosión por agua comienza en minutos: los minerales disueltos en el líquido generan depósitos en los circuitos que, con el tiempo, causan cortocircuitos permanentes.

Cada hora que pasa sin una intervención adecuada reduce drásticamente las posibilidades de recuperar el dispositivo. Técnicos especializados en microsoldadura señalan que un teléfono atendido en las primeras dos horas tiene hasta un 80% de probabilidades de recuperación completa. Ese mismo teléfono, revisado 24 horas después de haber pasado la noche en arroz, baja sus probabilidades de recuperación a menos del 40%.

¿Qué hacer si se te moja el celular? Pasos que sí funcionan

Lo primero es apagar el teléfono de inmediato y no intentar cargarlo bajo ninguna circunstancia. Conectar corriente eléctrica a un dispositivo con humedad interna puede generar un cortocircuito instantáneo que destruya la placa madre de forma irreversible. Retira la funda, la tarjeta SIM y cualquier accesorio conectado.

Sacudir suavemente el dispositivo con el puerto hacia abajo ayuda a expulsar el exceso de agua visible. Luego, seca el exterior con un paño suave que no deje pelusa y coloca el teléfono en un lugar con buena ventilación natural a temperatura ambiente. Si tienes bolsas de gel de sílice, esas sí son aliadas efectivas para absorber la humedad del entorno mientras el dispositivo reposa.

Nunca uses secadora de cabello, horno de microondas ni luz solar directa para acelerar el secado. El calor excesivo daña la batería de litio, puede deformar componentes internos y en casos extremos representa un riesgo de incendio. La paciencia y la ventilación adecuada son tus mejores herramientas en las primeras horas.