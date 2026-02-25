3 cosas que debes sobre Katherine Short: Trabajó en hospitales psiquiátricos

Katherine Short, hija adoptiva del actor Martin Short, fue una trabajadora social clínica que dedicó su vida profesional al tratamiento de la salud mental, tanto en entornos hospitalarios como en consulta privada en California.

Su muerte fue confirmada esta semana por su familia. Katherine Short falleció a los 42 años, noticia que generó conmoción tanto en el ámbito artístico como en la comunidad vinculada a la salud mental.

Más allá de su apellido, su trayectoria estuvo marcada por el compromiso profesional, el activismo social y una mirada integral sobre el bienestar emocional, que también atravesó su vida personal.

Katherine Short: Su trabajo profesional en salud mental

Katherine Short se graduó en la Universidad de Nueva York, donde obtuvo una licenciatura en Psicología y Estudios de Género y Sexualidad. Más tarde completó una maestría en trabajo social en la Universidad del Sur de California.

Tras finalizar sus estudios, trabajó en hospitales psiquiátricos, donde adquirió experiencia directa en el tratamiento de pacientes con condiciones complejas. Esa etapa fue clave para definir su enfoque clínico y su interés por los trastornos severos.

Con el tiempo, también desarrolló una práctica privada en la que abordaba, entre otros temas, ansiedad, trastornos psicóticos y trastorno límite de la personalidad, consolidando un perfil profesional reconocido en su campo.

Su vida personal y compromiso social

Durante varios años, Katherine contó con un perro de servicio llamado Joni, que la acompañaba de forma constante. En su sitio web profesional, posteriormente eliminado, explicaba que el animal cumplía un rol importante en su bienestar y solía estar con ella incluso en el trabajo.

Además de su labor clínica, participó activamente en iniciativas para reducir el estigma en torno a la salud mental. Colaboró con Bring Change to Mind, una organización enfocada en promover conversaciones abiertas sobre estos temas.

Katherine era hija adoptiva de Martin Short y de su esposa Nancy Dolman, fallecida en 2010. La familia confirmó su muerte mediante un comunicado y pidió respeto por su privacidad, recordándola como una persona querida y comprometida con ayudar a otros.