Target busca empleados en Nueva York y ofrece sueldos desde $20 dólares

Si estás buscando empleo en Nueva York, existe una opción que te puede interesar. Se trata de Target , pues la cadena minorista cuenta con varias vacantes en la ciudad que pueden encajar con tu perfil, sin importar si tienes experiencia previa en el sector retail.

Lo que hace atractiva esta oferta es que los sueldos arrancan desde $20 dólares la hora, lo que coloca estos empleos por encima del salario mínimo del estado de Nueva York, que actualmente es de $16.50 dólares por hora en la mayoría de los condados. Eso siempre es una buena noticia para quienes buscan estabilidad económica desde el primer día.

¿Cuáles son las ofertas de empleo de Target en Nueva York actualmente?

A continuación, te presentamos los cuatro puestos disponibles en Target dentro de Nueva York, con sus respectivos rangos salariales para que puedas evaluar cuál se adapta mejor a tus habilidades y expectativas.

1. Promotor de atención al cliente (Cajero o Asistente de tienda/Asistente de carritos)

Este puesto es ideal para quienes tienen habilidades de atención al cliente y disfrutan del trato con el público. El rol incluye funciones en caja registradora o en la parte frontal de la tienda, como asistencia a clientes y manejo de carritos. El salario va desde $20 hasta $28.50 dólares por hora, siendo uno de los rangos más amplios del grupo.

2. Líder de equipo de ventas

Si cuentas con experiencia en liderazgo de equipos o supervisión dentro del retail, este cargo puede ser el tuyo. El Sales Team Leader se encarga de guiar y coordinar al personal de ventas en piso. La compensación oscila entre $33 y $35 dólares la hora, convirtiéndolo en la posición mejor remunerada de esta lista.

3. Operario nocturno de recepción de mercancía

Este puesto es para quienes no tienen problema con los turnos nocturnos. La función principal consiste en recibir y organizar la mercancía que llega a la tienda durante la noche para que esté lista al día siguiente. El sueldo es de $20 por hora, una tarifa fija que ofrece claridad desde el inicio.

4. Miembro del equipo de reposición de inventario

El miembro del equipo de reposición se encarga de mantener los anaqueles surtidos y asegurarse de que los productos estén disponibles para los clientes en todo momento. Al igual que el puesto anterior, este cargo ofrece un salario de $20 dólares por hora, lo que lo convierte en una opción accesible para quienes se inician en el sector.

Beneficios de trabajar en Target en Nueva York que debes conocer

Más allá del salario, Target ofrece un paquete de beneficios corporativos que puede variar según el cargo al que te postules, pero que en términos generales hacen más atractiva la propuesta laboral.

Uno de los beneficios más destacados es el descuento del 10% en compras dentro de las tiendas Target. Además, los empleados reciben un 20% adicional de descuento en productos seleccionados de bienestar, entre los que se incluyen frutas, verduras, alimentos saludables, ropa deportiva y productos para dejar de fumar. Para conocer el detalle completo de los beneficios según cada posición, puedes consultar la página oficial .

Si estás listo para dar el siguiente paso en tu búsqueda de empleo en Nueva York, Target representa una opción sólida con salarios competitivos y beneficios reales desde el primer día.