Nuevas reglas para permisos de trabajo en EUA entran en vigor a partir de abril

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una nueva norma que cambiará las reglas para obtener un permiso de trabajo en Estados Unidos. La medida entrará en vigor el 24 de abril de 2026, 60 días después de su publicación en el Registro Federal, y afectará principalmente a quienes solicitan asilo en el país.

La norma responde a una estrategia de la administración del presidente Donald Trump, que busca reducir lo que el gobierno califica como solicitudes de asilo "frívolas o sin mérito" presentadas con el único propósito de acceder a una autorización de empleo. Según el DHS, USCIS acumula actualmente más de 1.4 millones de solicitudes de asilo afirmativo pendientes.

¿Qué nuevas reglas aplican para el permiso de trabajo en Estados Unidos?

El cambio más importante es el aumento en el tiempo de espera para poder solicitar un permiso de trabajo . Quienes inicien un caso de asilo ya no podrán pedirlo tras 180 días, sino que deberán esperar 365 días calendario completos.

Además, el conteo de ese plazo ya no comenzará desde el momento en que el solicitante entrega el formulario ante USCIS, sino desde que la agencia lo revisa y lo considera completo. Si USCIS no responde en 30 días, la solicitud se tendrá por recibida formalmente.

El tiempo que tiene USCIS para resolver una solicitud inicial de permiso de trabajo también se amplía. El límite pasará de 30 días a hasta 180 días para adjudicar el caso, lo que significa que, aun cumplido el año de espera, la persona podría tardar seis meses más en recibir respuesta.

Otro cambio relevante es que si durante la revisión el oficial detecta información negativa o inconsistencias, podrá desestimar, anular o devolver la solicitud en ese mismo momento. También será obligatoria la toma de datos biométricos en todos los casos.

¿Quiénes no podrán obtener un permiso de trabajo con las nuevas reglas?

La norma también introduce causales que dejarían a ciertas personas sin acceso al permiso de trabajo. Una de las más importantes es el ingreso irregular: quienes hayan entrado a Estados Unidos sin inspección migratoria a partir de la fecha en que la regla entre en vigor quedarán excluidos, salvo excepciones.

Una de esas excepciones aplica si el migrante se presentó ante un oficial de inmigración y expresó su intención de solicitar asilo dentro de las 48 horas posteriores a su entrada al país. También quedan excluidos quienes hayan presentado su solicitud de asilo más de un año después de llegar a Estados Unidos, salvo que un oficial o juez de inmigración determine que existe una excepción justificada.

Las personas con ciertos antecedentes penales, incluyendo delitos graves agravados o crímenes no políticos serios cometidos fuera del país, tampoco podrán acceder al permiso de trabajo bajo esta norma.

Quienes ya cuenten con un permiso de trabajo vigente antes del 24 de abril de 2026 mantendrán su autorización hasta la fecha de vencimiento actual, siempre que su tarjeta no sea cancelada o revocada. Sin embargo, quienes abandonen su solicitud de asilo o no asistan a sus entrevistas perderán la posibilidad de renovar su permiso.

Ante este panorama, abogados de inmigración recomiendan consultar con un especialista para evaluar el impacto individual de estas reglas. "Los nuevos solicitantes de asilo deben saber que no habrá beneficios inmediatos", advirtió el abogado Jaime Barrón, que ejerce en Dallas, Texas.