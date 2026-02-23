EUA: ¿Quiénes serán los primeros en recibir el cheque de marzo del Seguro Social?

Millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos están a punto de recibir su cheque de marzo, y este mes el calendario trae particularidades importantes que conviene conocer con anticipación para no pasar un susto con las finanzas personales.

Need an original Social Security number or a replacement card? You can now complete your request online, and if needed, schedule an appointment for faster service. Learn more on today's blog at https://t.co/ValDaXuSCt. pic.twitter.com/kg0P5jdqYQ — Social Security (@SocialSecurity) February 23, 2026



La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) distribuye los pagos de forma escalonada cada mes. El orden en que llegan los depósitos depende de factores como la fecha de inicio del beneficio y el día de nacimiento del titular, lo que significa que no todos cobran al mismo tiempo.

¿Quién cobra primero el cheque del Seguro Social en marzo 2026?

El primer grupo en recibir su pago es el de los beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés). Dado que el 1 de marzo de 2026 cae en fin de semana, la SSA adelanta ese cheque al viernes 27 de febrero. Esta es una regla federal establecida: cuando el primer día del mes cae en sábado, domingo o día festivo, el pago se emite el último día hábil previo.

Es fundamental que los beneficiarios del SSI no se confundan: ese depósito que llega a finales de febrero es, en realidad, el pago correspondiente a marzo. Esto implica que durante el mes de marzo no habrá un pago adicional de SSI, ya que el beneficio ya fue entregado con anticipación.

El segundo turno corresponde a quienes comenzaron a recibir beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997, así como a quienes cobran simultáneamente el Seguro Social y el SSI. Este grupo recibirá su cheque el martes 3 de marzo de 2026.

¿Cómo afecta tu fecha de nacimiento la fecha de tu pago del Seguro Social?

Para el resto de los beneficiarios —jubilados, personas con discapacidad (SSDI) y sobrevivientes— el calendario de marzo sigue el esquema estándar basado en el día de nacimiento:

Miércoles 11 de marzo: quienes nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes

quienes nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes Miércoles 18 de marzo: para los nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes

para los nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes Miércoles 25 de marzo: corresponde a quienes nacieron entre el 21 y el 31 de cualquier mes

Si el cheque del Seguro Social no llega en la fecha programada, la SSA recomienda esperar al menos tres días hábiles antes de comunicarse con la agencia. Los beneficiarios también pueden revisar el estado de su pago desde su cuenta personal en My Social Security en el sitio oficial ssa.gov.

Actualmente, más de 71 millones de personas en Estados Unidos reciben algún tipo de beneficio del Seguro Social cada mes, lo que convierte este calendario en una herramienta de planificación indispensable para millones de familias hispanas que dependen de estos ingresos para cubrir gastos esenciales como renta, alimentos y medicamentos.