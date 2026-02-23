Trabajo quitando nieve en Nueva York: cuánto pagan y requisitos para aplicar

La tormenta invernal que golpeó Nueva York abrió una oportunidad de trabajo temporal que muchos no esperaban. El Departamento de Sanidad de la ciudad (DSNY) activó el reclutamiento de " Emergency Snow Shovelers ", pagados por día para remover nieve en espacios públicos.

El pago de arranque es de $19.14 dólares por hora, una cifra que ya supera el salario mínimo vigente en Nueva York, el cual quedó fijado en $17.00 por hora a partir del 1 de enero de 2026. Eso significa que desde el primer turno, el ingreso está por encima del piso salarial que rige para cualquier trabajador en la ciudad.

La mayor recompensa llega para quienes acumulen jornada larga: una vez superadas las 40 horas trabajadas en la misma semana, el pago escala a $28.71 por hora. Para quienes necesitan ingresos rápidos durante el invierno, esta convocatoria representa una ventana concreta en medio de uno de los temporales más intensos de la última década.

¿Qué requisitos necesitas para trabajar quitando nieve en Nueva York?

Para poder ser contratado como "Emergency Snow Shoveler" por el DSNY en Nueva York, debes cumplir tres condiciones básicas:

Tener al menos 18 años de edad

de edad Ser elegible para trabajar en Estados Unidos

en Estados Unidos Estar en condiciones físicas de realizar trabajo pesado al aire libre en temperaturas bajo cero

El trabajo exige esfuerzo físico real como levantar y desplazar nieve compacta y hielo durante varias horas seguidas, expuesto al frío. Las autoridades son claras al señalar que los aspirantes deben llegar preparados para una labor demandante y sin interrupciones, ya que la ciudad depende de su trabajo para garantizar que calles, paradas de autobús y bocas de incendio queden despejadas.

Documentos necesarios para registrarte como quitanieves de emergencia en NYC

El proceso de registro requiere presentarse en persona en uno de los garajes del DSNY. Es indispensable llevar los siguientes documentos:

2 fotografías de 1.5 pulgadas cuadradas

de 1.5 pulgadas cuadradas 2 formas de identificación originales, más sus copias

originales, más sus copias Tarjeta del Seguro Social

El registro se atiende en horario de 9:00 AM a 8:00 PM y también se aceptan visitas sin cita previa. El DSNY activa el reclutamiento según la magnitud de cada tormenta, por lo que se recomienda acudir en cuanto se emite la convocatoria oficial para no perder la oportunidad.

Una vez contratados, los trabajadores son trasladados en vans y autobuses del propio DSNY hacia las zonas que requieren intervención manual, áreas donde la maquinaria pesada no puede llegar. Entre los puntos prioritarios están las paradas de transporte público, los cruces peatonales y las bocas de incendio, cuyo despeje es vital para la respuesta de los bomberos ante emergencias.