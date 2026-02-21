Delitos en el metro de Nueva York ascienden a cifra preocupante en el arranque del 2026

El metro de Nueva York arrancó el 2026 con una señal de alerta porque los delitos graves en estaciones y trenes subieron un 17 % en las primeras cinco semanas del año, según cifras atribuidas al Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD).

En números, se reportaron 246 delitos mayores en lo que va de 2026 frente a 210 en el mismo periodo de 2025, un contraste que llama especialmente la atención al considerar que en la misma ciudad -arriba- los delitos bajaron 7.5 % en ese lapso.

Entre especulaciones acerca del porqué de la subida, la policía vinculó al aumento de la delincuencia en el metro a la llegada de más personas que buscan refugio bajo tierra ante el frío extremo, ya que el “subway” funciona como uno de los pocos espacios accesibles y relativamente cálidos a toda hora. Mientras mayor cantidad de personas, crecen las oportunidades para asaltos y robos.

Delincuencia en el metro de Nueva York en los últimos años

El panorama de los últimos años en el metro de Nueva York ha tenido altibajos, con algunos años mejores que otros. El año 2025 cerró con el nivel más bajo de delitos graves en el metro desde 2009. Aun así, los asaltos con violencia bajo tierra alcanzaron un máximo histórico desde que el NYPD empezó a recopilar esos datos en 1997.

Para intentar bajar el número de asaltos, las autoridades han respondido con estrategias de presencia y control que ya venían operando antes de 2026. En el primer trimestre de 2024, por ejemplo, el NYPD informó que el crimen en el sistema de tránsito cayó 23.5 % en marzo (comparado con 2023) y atribuyó parte del resultado al refuerzo de 1.000 agentes adicionales diarios en la red del metro.

Por otro lado, las denuncias por la evasión del pago del boleto del metro bajaron 15 % en las primeras seis semanas del año frente al mismo periodo del 2025, aunque el NYPD subrayó que el volumen total seguía siendo el cuarto más alto para un inicio de año. Es decir, algunas métricas bajaron, pero el tema de seguridad para los pasajeros es aún preocupante si los delitos violentos repuntan en momentos de alta concentración de personas.

Precauciones y medidas contra delitos

Para los usuarios del metro de Nueva York las recomendaciones de seguridad podrían ayudar a evitar incidentes. Al bajar al “subway” es recomendable en estos tiempos mantener el celular guardado en andenes y al subir y bajar del vagón. Además, evitar audífonos a volumen alto y procurar moverse en áreas con más pasajeros, especialmente de noche, puede marcar diferencia.

En paralelo, el NYPD ha insistido en despliegues masivos y operativos específicos para cortar conductas que alimenten delitos más graves en un futuro. La combinación de vigilancia y control de accesos podrían agudizarse en los días venideros dentro del metro de Nueva York.