Hallazgo histórico: Descubren un dinosaurio gigante de 7 toneladas

Un equipo internacional de paleontólogos ha anunciado el hallazgo de la nueva especie de dinosaurio Spinosaurus mirabilis en el desierto del Sáhara, un descubrimiento que está cambiando la comprensión de cómo vivían algunos de los mayores depredadores del Cretácico, de acuerdo con National Geographic.

El animal pertenece al género Spinosaurus y ha sido identificado como una especie distinta, llamada Spinosaurus mirabilis, que vivió hace unos 95 millones de años. El hallazgo fue realizado en 2022 en la región de Jenguebi, en Níger, pero fue recientemente p ublicado en la revista Science . Se trata de la primera vez en más de un siglo que se describe una nueva especie de este grupo tan enigmático de dinosaurios.

Este dinosaurio alcanzó entre 12 y 13 metros de largo y pesaba varias toneladas. El hallazgo no solo representa un nuevo miembro para el árbol evolutivo de los dinosaurios, sino que además aporta evidencia clave sobre la diversidad y ecología de los espinosaurios, un grupo de dinosaurios carnívoros que hasta ahora se conocían en gran parte por fragmentos fósiles aislados.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué hace único a Spinosaurus mirabilis?

Una de las características más sorprendentes de Spinosaurus mirabilis es su cresta craneal prominente, una estructura alargada que emerge sobre el cráneo en forma de cimitarra, según National Geographic.

Esta cresta, recubierta probablemente de queratina (similar a nuestras uñas), no se parece a las observadas en otros espinosaurios y sugiere funciones más allá de la protección, como comunicación visual o exhibición entre individuos.

Los dientes y la forma del cráneo también muestran adaptaciones especializadas. Al cerrarse la boca, los dientes superiores e inferiores se entrelazan de forma única, lo que habría permitido capturar peces de gran tamaño con mayor eficacia que otros dinosaurios. Este tipo de adaptación indica una dieta piscívora altamente especializada, algo que antes se sospechaba, pero no se había podido confirmar con fósiles tan completos.

Además, la ubicación del hallazgo —en medio del desierto actual— indica que estos animales no vivían únicamente en zonas costeras, como sugerían estudios previos, sino también en sistemas de ríos interiores y lagunas. Esto amplía la perspectiva sobre el hábitat de los espinosaurios y su capacidad de adaptación a distintos entornos acuáticos dentro del continente.

¡Impresionante! Científicos chinos consiguen imágenes de rayos X de la luna