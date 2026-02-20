¿Se dañó tu auto por un bache en Chicago? Así puedes reclamar un reembolso a la ciudad

Chicago es famosa por sus inviernos extremos, pero también por algo que sus conductores conocen muy bien: los baches . Cada año, miles de vehículos sufren daños al caer en uno de estos cráteres urbanos, desde llantas ponchadas hasta rines rotos y daños en la suspensión. Lo que muchos no saben es que existe un proceso oficial para solicitar un reembolso a la ciudad si tu auto sufrió un daño debido a un bache.

Si tu auto resultó dañado por un bache en una calle de Chicago, tienes derecho a presentar una reclamación formal. El proceso no es instantáneo ni garantiza un pago total, pero miles de conductores lo han usado con éxito. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber.

Requisitos para pedir reembolso por baches en Chicago

Para que tu reclamación tenga posibilidades reales de ser aprobada, debes reunir la siguiente documentación y seguir estos pasos en orden:

Fotografía el bache y los daños en el lugar del incidente. Documenta la zona exacta, el tamaño del hoyo y cada daño visible en tu vehículo; esta evidencia visual puede ser determinante para que tu caso avance.

en el lugar del incidente. Documenta la zona exacta, el tamaño del hoyo y cada daño visible en tu vehículo; esta evidencia visual puede ser determinante para que tu caso avance. Llama al 311 para reportar el bache oficialmente. Esto crea un registro que demuestra que las autoridades tenían o debían tener conocimiento del problema, lo cual fortalece tu reclamación .

para reportar el bache oficialmente. Esto crea un registro que demuestra que las autoridades tenían o debían tener conocimiento del problema, lo cual . Obtén un reporte policial del incidente. Muchos conductores omiten este paso, pero es uno de los más importantes: sin él, tu reclamación puede ser rechazada de inmediato.

del incidente. Muchos conductores omiten este paso, pero es uno de los más importantes: sin él, tu reclamación puede ser rechazada de inmediato. Consigue los comprobantes de reparación. Si ya reparaste el auto, necesitas el recibo de pago del taller. Si aún no lo has hecho, presenta dos estimaciones escritas del costo de las reparaciones.

Si ya reparaste el auto, necesitas el recibo de pago del taller. Si aún no lo has hecho, presenta dos del costo de las reparaciones. Descarga el formulario oficial City Clerk's Office). Una vez completado y firmado, entrégalo en persona o envíalo por correo a: 121 N. LaSalle St., Room 107, Chicago, IL 60602. El proceso no admite presentación en línea.

Una vez presentada tu reclamación, esta es revisada primero por la Oficina del Secretario Municipal y luego por el Comité de Finanzas del Concejo Municipal de Chicago (City Council), quien decide si se aprueba o se niega. Ten en cuenta que este proceso puede tardar varios meses e incluso cerca de un año en completarse.

Baches en Chicago: ¿ciudad o autopista? Diferencias clave para pedir tu reembolso

No todos los baches son iguales desde el punto de vista legal. Si el incidente ocurrió en una calle de la ciudad, el proceso de reclamación va dirigido a la Oficina del Secretario Municipal de Chicago, tal como se describió anteriormente. Sin embargo, si el daño ocurrió en una autopista o carretera estatal, la responsabilidad recae en el Departamento de Transporte de Illinois (Illinois Department of Transportation, IDOT), un organismo completamente diferente con su propio proceso de reclamación.

En el caso de las calles de la ciudad, Chicago reconoce una responsabilidad compartida: considera que el conductor tiene cierta culpa por no haber esquivado el bache, razón por la cual el reembolso máximo es solo la mitad del costo total de la reparación. Esta filosofía de responsabilidad dividida está integrada en la política oficial del Comité de Finanzas del Concejo.

Para reclamos ante la ciudad, el tope máximo aceptado es de $2,500 dólares. Si los daños superan esa cantidad, el proceso cambia pues deberás presentar tu caso directamente ante el Departamento Legal de la Ciudad de Chicago (City of Chicago Law Department). Identificar correctamente qué entidad administra la vía donde ocurrió el accidente es el primer paso antes de iniciar cualquier trámite.

¿Cuánto dinero podrías recibir?

La compensación que recibirías no cubre el 100% de tus gastos. Según la política oficial, la ciudad puede pagarte hasta la mitad del costo de las reparaciones, bajo la premisa de que el conductor también comparte parte de la responsabilidad por no haber evitado el bache.

Según datos obtenidos por ABC7 Chicago mediante una solicitud de acceso a la información (Freedom of Information Act), el pago promedio por reclamación aprobada es de unos $333 dólares. De casi 1,400 reclamaciones presentadas en un año reciente, solo el 46% fue aprobada, el 37% fue denegada y un 18% quedó pendiente de resolución.

Si tu reclamación es rechazada, no existe un proceso formal de apelación dentro del sistema municipal. En ese caso, tu única opción sería llevar el caso a los tribunales y demandar a la ciudad. Por eso, es fundamental presentar la documentación más completa posible desde el inicio.