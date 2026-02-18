Gemini estrena función para convertir tus ideas en canciones con IA

Google acaba de dar un paso más para que cualquier persona, con o sin formación musical, pueda jugar a ser compositor desde su teléfono o computadora. La app de Gemini con ayuda de la IA ahora puede generar canciones a partir de lo que escribas o incluso de lo que subas como imagen.

Meet Lyria 3, our latest music generation model from @GoogleDeepMind. 🎶



Now, you can create custom music tracks in the @GeminiApp — just by describing an idea or uploading an image or video. pic.twitter.com/zfRQuAUhyV — Google (@Google) February 18, 2026

La novedad llega con Lyria 3 , el modelo de música generativa más reciente de Google DeepMind, que se está desplegando en versión beta dentro de la app de Gemini. En cuestión de segundos traduce tu prompt en canciones de alta calidad con un gancho musical. En la práctica, una frase tan simple como “quiero algo nostálgico, alegre y bailable” puede convertirse en una canción corta hecha a tu medida gracias a la IA enfocada en música.

Lo interesante es que Google no vende la idea como “vas a componer el próximo himno global”, sino como una herramienta para expresión personal. La intención es que cualquiera pueda ponerle sonido a lo que siente o a lo que está viviendo. Si tienes una idea, Gemini se encarga del resto con IA aplicada a música.

¿Cómo funciona Lyria 3?

La función se resume en dos caminos principales. El primero es texto a canción, tú describes género, mood, tempo o hasta un recuerdo específico y Gemini genera una pista con letras o una versión instrumental según lo que pidas. El segundo es de fotos y videos a track, subes una foto o video y la app compone una canción que encaje con el ambiente del material usando Gemini, IA y música en la misma jugada.

Google destaca mejoras clave de Lyria 3 frente a modelos previos. Ya no necesitas aportar tus propias letras porque se generan a partir del prompt. También hay más control creativo para ajustar estilo, voces y tempo. El resultado apunta a pistas más realistas y musicalmente complejas gracias a la IA dentro de Gemini para crear música.

Por ahora, la app genera tracks de 30 segundos y también crea una portada personalizada. La idea es que sea fácil de compartir. Puedes descargar el resultado o usar un enlace directo para mandarlo por chat, subirlo a redes o guardarlo como un detalle personal hecho con Gemini, IA y música.

Google afina el copyright para evitar demandas

Un punto que Google subraya es la verificación. Las pistas creadas en Gemini se marcan con SynthID, una especie de marca de agua imperceptible que identifica contenido generado por IA. La app amplía sus capacidades de verificación para incluir audio además de imagen y video, lo que busca dar más claridad sobre el origen del material y el uso de IA en música dentro de Gemini.

También hay un enfoque explícito en copyright. Google afirma que la generación musical con Lyria 3 está diseñada para expresión original y no para imitar a artistas existentes. Si nombras a un artista en el prompt, se toma como inspiración amplia de estilo o mood, y dicen contar con filtros para revisar salidas contra contenido existente y vías para reportar posibles violaciones.

Sobre disponibilidad, Google indica que Lyria 3 llega a la app de Gemini para usuarios mayores de 18 años y en varios idiomas, incluido español. El despliegue arrancará en la versión de escritorio y se espera que llegue a dispositivos móviles en los siguientes días. También señala que los suscriptores Google AI Plus, Pro y Ultra tendrán límites más altos de uso.