Cómo afectará el cierre parcial del gobierno en EUA a tu reembolso del IRS

En medio del ruido político por el cierre parcial de la Administración federal, muchos contribuyentes hispanos en Estados Unidos temen un retraso en su reembolso. En este contexto resulta clave entender cómo afecta esta situación al IRS y si puede llegar a tener un impacto en tu pago.

The standoff between Democrats and the White House over Department of Homeland Security funding and immigration enforcement continued on Wednesday, with both sides digging in as the partial government shutdown hit its fifth day. https://t.co/RlPIyYoCze — ABC News (@ABC) February 18, 2026

El propio IRS ha explicado que, durante una falta de asignaciones, su operación se vuelve limitada, pero la ley fiscal sigue vigente y varios sistemas continúan activos en línea. En otras palabras, puede haber menos personal para atención presencial o para revisar casos manuales, pero eso no significa que tu reembolso se congele por defecto.

Dicho de forma práctica, si presentas tu declaración de manera electrónica, sin errores y eliges depósito directo, los reembolsos del Form 1040 pueden seguir pagándose porque se procesan de forma automática. Ese detalle es el que reduce el riesgo de retraso incluso con el cierre parcial.

¿Se retrasará mi reembolso del IRS?

El punto central es que el IRS distingue entre servicios que requieren interacción humana, como ventanillas, citas o cierta correspondencia, y procesos automatizados que siguen corriendo en IRS.gov. En sus avisos, la agencia indica que el sitio web y algunas aplicaciones automáticas permanecen disponibles, incluyendo Where’s My Refund y la app IRS2Go.

Además, el IRS ha sido claro en que los reembolsos en general no se pagan durante el cierre, con una excepción clave para quienes presentan el Form 1040 por e-file, sin errores y con depósito directo, justamente el flujo más común de la temporada. Esa es la razón por la que, para la mayoría de personas que declaran bien y digital, el cierre parcial no debería mover el calendario esperado de forma dramática.

Lo que sí puede causar retraso, con o sin cierre, es que tu declaración tenga inconsistencias, esté incompleta o requiera revisión adicional por temas de verificación. El IRS recuerda que, aunque muchos reembolsos salen en menos de 21 días, algunos tardan más si necesitan análisis extra, y que en esos casos normalmente la agencia contacta por correo.

¿Cómo seguir el avance del trámite vía web?

La herramienta principal para seguir tu Reembolso es Where’s My Refund?, disponible en IRS.gov y también desde la aplicación móvil IRS2Go. El IRS señala que puedes empezar a revisar el estatus dentro de 24 horas después de que se reciba una declaración presentada electrónicamente, y alrededor de cuatro semanas después si la enviaste en papel.

Para usar el rastreador, el IRS pide tres datos. Tu número de Seguro Social o ITIN, tu estatus de declaración y el monto exacto del reembolso en dólares enteros. Esta precisión importa porque un número mal capturado puede impedir que el sistema encuentre tu registro, y ahí empieza el falso Retraso.

El seguimiento se muestra en tres etapas, como un semáforo del trámite. Return received, Refund approved y Refund sent. El IRS también aclara que el sistema se actualiza una vez al día, normalmente por la noche, así que no tiene sentido revisarlo cada hora.

Un detalle que ayuda a bajar la ansiedad es que el IRS afirma que llamar por teléfono no acelera el pago y que la información que ves en Where’s My Refund? es la misma disponible para los asistentes telefónicos. En un cierre parcial, donde la atención en vivo puede ser más limitada, esa herramienta se vuelve todavía más útil para evitar filas, vueltas y tiempo perdido.