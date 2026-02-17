Xbox lanza rebajas con descuentos de hasta 85%

La tienda de Xbox se encuentra ofreciendo una de sus promociones más agresivas del año con descuentos que alcanzan hasta el 85% en algunos de los títulos más populares del catálogo. Los jugadores pueden ahorrar cientos de dólares en juegos de clase mundial durante esta venta limitada que se extiende durante febrero de 2026.

Esta oferta especial incluye títulos de diferentes géneros, desde aventuras de mundo abierto hasta juegos deportivos y de rol, permitiendo a los usuarios ampliar significativamente su biblioteca de juegos sin realizar una inversión considerable. Las reducciones de precio representan una oportunidad única para acceder a experiencias premium a precios reducidos.

Los mejores descuentos de la tienda Xbox

La plataforma digital presenta reducciones significativas en franquicias reconocidas mundialmente. Estos descuentos están disponibles tanto para usuarios de Xbox Series X|S como para Xbox One, garantizando que una amplia base de jugadores pueda aprovechar estas ofertas.

Los descuentos más destacados incluyen títulos que han recibido múltiples reconocimientos de la industria y que mantienen una base de jugadores activa. Las promociones abarcan diferentes rangos de precio, ofreciendo opciones tanto para presupuestos ajustados como para quienes buscan ediciones especiales con contenido adicional.

1. Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition ($99.99 a $19.99) -80%

Este título de Rockstar Games transporta a los jugadores al Viejo Oeste americano de 1899 con una narrativa profunda y visuales impresionantes. La Ultimate Edition incluye el modo historia completo, Red Dead Online, más todo el contenido de las ediciones Special y Ultimate.

El juego ganador de más de 175 premios Game of the Year narra la historia de Arthur Morgan y la pandilla Van der Linde, quienes deben robar y luchar para sobrevivir mientras huyen de agentes federales. La edición incluye misiones exclusivas de atraco bancario, escondites de pandillas, caballos únicos y bonificaciones de juego.

Los jugadores pueden explorar un mundo abierto de profundidad asombrosa, desde montañas nevadas hasta pantanos, cazando recompensas, pescando, comerciando y dirigiendo destilerías clandestinas de whisky. El contenido online ofrece campamentos personalizables y la posibilidad de formar grupos para explorar el vasto territorio americano.

2. HELLDIVERS 2 ($39.99 a $29.99) -25%

Este shooter cooperativo de Arrowhead Game Studios ofrece acción frenética para hasta cuatro jugadores, convirtiéndose en una experiencia multijugador esencial. El juego se centra en completar operaciones procedurales en diferentes planetas, enfrentando hordas de enemigos en misiones intensas.

Los jugadores utilizan "Stratagems", equipamiento poderoso que debe ser invocado desde la nave Super Destroyer mediante secuencias de comandos direccionales. El título incluye fuego amigo permanente, lo que añade un nivel adicional de tensión y estrategia durante las misiones cooperativas.

El sistema de dificultad ofrece 10 niveles diferentes, desde "Trivial" hasta "Super Helldive", permitiendo que tanto jugadores casuales como veteranos encuentren desafíos apropiados. La precisión al apuntar requiere diferentes posturas, y el sistema de daño localizado afecta la movilidad y efectividad en combate.

3. NBA 2K26 Superstar Edition ($99.99 a $34.99) -67%

Este título deportivo ofrece la experiencia de baloncesto más realista del mercado gracias a su avanzada tecnología de captura de movimiento. Powered by ProPLAY™, el juego traduce directamente grabaciones de la NBA en mecánicas de juego inmersivas y auténticas.

Los jugadores pueden construir su jugador personalizado y escalar las filas competitivas hasta alcanzar el estrellato en la NBA a través del modo MyCAREER.

La Superstar Edition incluye 100,000 VC, 25 mejoras de habilidad, 25 boosts de Gatorade, contenido de MyTEAM con paquetes de Series 1 y acceso anticipado al juego.

4. Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition ($79.99 a $11.99) -85%

Este RPG de mundo abierto permite a los jugadores explorar el universo de Harry Potter ambientado en el siglo XIX con una libertad sin precedentes. Es una de las ofertas más atractivas de la promoción, ideal para los fanáticos de la franquicia mágica.

Los usuarios pueden descubrir bestias mágicas, personalizar personajes, crear pociones, dominar hechizos y mejorar talentos para convertirse en el mago que desean ser. La Digital Deluxe Edition incluye la montura Thestral, la Arena de Batalla de las Artes Oscuras, el Set Cosmético de Artes Oscuras y el sombrero Garrison.

El contenido exclusivo también presenta la misión Haunted Hogsmeade Shop, que otorga acceso a una mazmorra adicional, un set cosmético del comerciante y una tienda propia dentro de Hogsmeade. Los jugadores forjan alianzas, combaten magos oscuros y determinan el destino del mundo mágico.

5. Cyberpunk 2077 ($59.99 a $20.99) -65%

Este aclamado RPG de acción futurista de CD Projekt Red experimenta una reducción significativa, permitiendo a nuevos jugadores visitar Night City. El juego ofrece un mundo abierto cyberpunk donde los jugadores asumen el rol de V, un mercenario personalizable.

El título presenta estilos de juego flexibles con dos enfoques principales como lo son el Netrunner (hackeo) y Solo (combate), permitiendo completar misiones de múltiples formas. Los jugadores pueden personalizar voz, rostro, tipo corporal, modificaciones, para adaptarlo a su estilo

El sistema de combate incluye tres tipos de armas de rango: Power (con balas que rebotan), Tech (que penetran paredes) y Smart (con balas autoguiadas que requieren cyberware específico). El juego puede completarse sin matar a nadie gracias a opciones no letales en armas y cyberware.

Aprovecha estas ofertas de febrero

Estas promociones en la tienda Xbox representan ahorros sustanciales para jugadores que buscan expandir su colección digital sin comprometer su presupuesto. Los descuentos abarcan diferentes géneros y estilos, garantizando opciones para todos los gustos.

La disponibilidad de títulos premiados a precios reducidos permite que nuevos jugadores experimenten algunas de las mejores producciones de la industria. Con descuentos que alcanzan hasta el 85%, febrero de 2026 se posiciona como uno de los mejores momentos para realizar compras digitales en la plataforma Xbox.