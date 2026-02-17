Impuestos en EUA: ¿Dónde está mi reembolso del IRS y por qué no lo he recibido?

Es habitual que los contribuyentes revisen sus cuentas bancarias diariamente con la esperanza de ver reflejado el depósito del reembolso del IRS tras haber cumplido con tus impuestos. La ansiedad por recibir este dinero es comprensible, especialmente en el contexto económico actual, pero es fundamental entender que existen plazos administrativos estrictos que determinan cuándo se liberan estos fondos.

Here's when you can expect your tax refund based on when you file. 🤔💸



Read more: https://t.co/j8mtJa1nLw pic.twitter.com/oSCPDpo4Ga — Yahoo Finance (@YahooFinance) February 13, 2026



Aunque la temporada de impuestos de 2026 comenzó oficialmente a finales de enero, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) no procesa las devoluciones de manera instantánea, a pesar de la inmediatez a la que estamos acostumbrados en la era digital. Millones de declaraciones se reciben en un periodo muy corto, y cada una debe pasar por filtros de seguridad rigurosos antes de que se autorice cualquier pago.

Es importante mantener la calma, pues el dinero llegará, pero tal vez demore un poco más de lo previsto inicialmente. Los sistemas del IRS están diseñados para detectar errores y prevenir fraudes, lo que garantiza la seguridad del sistema tributario, aunque esto signifique una espera adicional para el contribuyente.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo recibirás el reembolso del IRS?

Una vez que la agencia tributaria acepta formalmente la declaración, se activa un cronograma estándar que suele completarse en un periodo de 21 días para quienes realizaron el trámite de forma electrónica. Este lapso de tres semanas es el tiempo promedio que le toma al gobierno verificar los datos, aprobar el monto y emitir la transferencia directa a la cuenta bancaria proporcionada.

Sin embargo, quienes optaron por presentar sus impuestos en papel enfrentan un escenario muy distinto y considerablemente más lento. El procesamiento manual de estos documentos físicos puede extender la espera entre seis y ocho semanas, o incluso más si la declaración contiene errores de caligrafía o cálculos inexactos.

Hay que precisar que los 21 días se cuentan a partir de la aceptación de la declaración, no desde el momento del envío. Si un contribuyente envió su información antes del inicio oficial de la temporada, su "reloj" de 21 días no comenzó a correr hasta que el IRS abrió sus sistemas a finales de enero.

¿Por qué muchos pagos llegarán hasta marzo?

Existe un grupo significativo de contribuyentes que, por ley, no pueden recibir su dinero antes de mediados de febrero, independientemente de qué tan temprano hayan declarado. Esto se debe a la Ley PATH, una regulación federal diseñada para proteger contra el robo de identidad y el fraude en devoluciones relacionadas con créditos específicos.

Si la declaración incluye el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC), el IRS está obligado a retener la totalidad del reembolso hasta el 15 de febrero. Aunque esta fecha ya ha pasado, el procesamiento y la transferencia de fondos toman tiempo adicional tras el levantamiento de la retención.

Para la mayoría de las personas afectadas por la Ley PATH, los fondos suelen estar disponibles en sus cuentas bancarias o tarjetas de débito a finales de febrero o, más probablemente, durante la primera semana de marzo. El IRS ha indicado que espera que la mayoría de estos reembolsos relacionados con EITC y ACTC estén disponibles para el 6 de marzo.

Por lo tanto, si la declaración cae en esta categoría, la demora no se debe a un error del usuario ni a un problema técnico. Es simplemente un procedimiento de seguridad obligatorio que afecta a millones de familias trabajadoras que dependen de estos créditos fiscales cada año.

Factores clave que definen la fecha de pago

La fecha exacta en la que se presentó la declaración es el factor más determinante para estimar cuándo llegará el dinero a la cuenta del contribuyente. Por ejemplo, aquellos que lograron que su declaración fuera aceptada durante la primera semana de febrero, probablemente verán su depósito reflejado hacia la tercera semana de este mismo mes.

Por otro lado, quienes presentaron su información a mediados de febrero, alrededor del día 16, deberán esperar hasta los últimos días del mes o principios de marzo para ver su reembolso acreditado. Esta lógica de procesamiento secuencial se mantiene durante toda la temporada, aunque puede ralentizarse ligeramente en los días pico de abril.

El método de recepción del dinero también juega un papel crucial en la velocidad de la transacción final. Elegir el depósito directo es indiscutiblemente la vía más rápida y segura, mientras que esperar un cheque por correo postal agrega inevitablemente varios días o semanas al proceso debido a los tiempos de manejo del servicio postal.