¿El tuyo es compatible?: Cuáles son los teléfonos que se pueden conectar a Starlink

La idea de que tu smartphone se conecte a satélites sin antenas externas ya no es ciencia ficción. Starlink Direct-to-Cell permite que algunos teléfonos se comuniquen directamente con satélites de SpaceX cuando no hay señal terrestre. Esta conexión compatible se apoya en acuerdos con operadoras y, en Estados Unidos, está vinculada a la integración con T-Mobile para llevar cobertura a zonas donde normalmente solo verías "Sin servicio".

En esta primera etapa, el uso típico se centra en mensajes de texto y compartir ubicación cuando te quedas fuera del alcance de torres tradicionales, con la promesa de sumar voz y datos conforme avance el despliegue. La pregunta clave es ¿Mi equipo está en la lista? o ¿Tengo el software correcto?

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo funciona Starlink directo al teléfono?

Starlink explica que Direct-to-Cell funciona con LTE "donde puedas ver el cielo" y que no requiere apps especiales para operar. En otras palabras, el satélite se comporta como una torre celular en el espacio. Starlink detalla que sus satélites incluyen un módem eNodeB a bordo que hace ese papel de "celda" orbital.

La parte técnica que más importa al usuario es esta. Tu equipo se conecta con su módem celular normal, pero debe soportar las bandas disponibles en tu país y lo que habilite tu operador. T-Mobile también advierte límites reales. El servicio está pensado para exteriores, puede tener demoras, velocidad limitada y "gaps" por cobertura satelital o condiciones de red, y algunas apps pueden no funcionar igual.

Esto explica por qué, aunque Starlink hable de compatibilidad amplia con LTE, las operadoras arrancan con listas acotadas de modelos "satellite-ready" y van ampliando con actualizaciones. No todos los teléfonos con módem LTE aparecen habilitados de inmediato. Las operadoras certifican modelos específicos conforme realizan pruebas y lanzan actualizaciones de software.

Lista de teléfono compatible con Starlink por marca

Debido a los requisitos de hardware necesarios para poder utilizar este servicio, tan solo algunos equipos pueden aprovechar esta tecnología. Acá te contamos cuáles son los dispositivos compatibles y qué requisito deben cumplir

1. Apple (iPhone)

La compatibilidad inicia en iPhone 14 y requiere iOS 18 o superior para habilitar la opción satelital.

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

2. Google (Pixel)

Todos los modelos son compatibles a partir del Pixel 9, siempre y cuando cuenten con Android 15 o una versión más reciente.

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

3. Samsung (Galaxy)

Los modelos compatibles parten desde el Galaxy S21, con sistema operativo One UI 6.1 o versiones más recientes.

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra

Galaxy Z Flip3, Z Flip4, Z Flip5, Z Flip6

Galaxy Z Fold3, Z Fold4, Z Fold5, Z Fold6

Galaxy XCover6 Pro

¿Cómo activar la función de Internet satelital en iOS y Android?

Para activarlo, en iPhone se indica entrar a Ajustes y usar el apartado Satelital, y en Android la ruta puede aparecer como "Conectividad satelital" (según modelo y capa de personalización), siempre que tu operador lo tenga habilitado. El nombre del ajuste puede variar ligeramente entre fabricantes, pero la lógica es la misma. Buscas una opción de conexión satelital dentro de la configuración de red o conectividad.

Si tu equipo está en la lista pero "no se conecta", revisa tres cosas antes de rendirte. Actualización del sistema, línea o plan con operador participante y estar al aire libre con vista al cielo, porque el servicio puede degradarse o no estar disponible en interiores. Starlink advierte que necesitas una línea de visión clara al cielo. Si estás bajo techo o rodeado de edificios altos, es probable que no logres conectar.

Starlink planea expandir la red a lo largo de 2026, añadiendo más países y funciones como llamadas de voz y navegación básica. Por ahora, el enfoque está en mensajería y ubicación de emergencia, lo cual puede ser crucial si viajas a zonas rurales o remotas donde la cobertura tradicional es inexistente.