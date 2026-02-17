Alerta de seguridad en Washington: Arrestan a un hombre presuntamente armado cerca del Capitolio

Una persona que portaba lo que parecía ser un arma de fuego fue arrestada cerca de la entrada principal del Capitolio de Estados Unidos en Washington, D.C., según informó la policía del Capitolio. El incidente ocurrió mientras ambas cámaras del Congreso estaban fuera de sesión esta semana, lo que redujo la presencia de legisladores en el edificio, informó ABC News.

Las autoridades indicaron que no creen que existiera una amenaza inmediata para el público o los empleados del Capitolio.

Sin embargo, se activaron protocolos de seguridad estándar para garantizar la protección del perímetro y la evaluación de cualquier riesgo potencial.

Último incidente de seguridad en el Capitolio

Este arresto ocurre meses después de que el 27 de noviembre de 2025, Rahmanullah Lagangwal, un inmigrante afgano de 29 años residente en Washington, fuera identificado como sospechoso de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca.

Lagangwal llegó a Estados Unidos en 2021 mediante un programa de reasentamiento de refugiados y, tras el ataque, se informó que se había radicalizado.

El incidente con Lagangwal generó alarma nacional y llevó a reforzar los protocolos de seguridad en áreas sensibles de Washington, D.C., incluyendo el Capitolio y sus alrededores.