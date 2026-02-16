X sufre otra caída global: ¿Cuántos fallos ha tenido la red social en 2026?

En lo poco que va de 2026, X ya ha sufrido al menos cuatro fallas masivas reportadas como problemas de alcance global, una cifra llamativa para una red social que presume operar “en tiempo real”. En menos de dos meses, la plataforma de Elon Musk ha encadenado cortes que afectaron el acceso, la carga del feed, el inicio de sesión y la publicación de contenido, empujando a usuarios a buscar confirmación en servicios como Down Detector.

BREAKING: X experienced a massive service disruption early Monday morning, with tens of thousands of users reporting total blackouts. pic.twitter.com/F5KaGSr3yK — Fox News (@FoxNews) February 16, 2026

La caída más reciente ocurrió este lunes 16 de febrero, cuando Down Detector registró los primeros reportes alrededor de las 9:00 a.m. hora del Este y, más tarde, el pico se ubicó a las 9:42 a.m., momento en el que se superó la marca de 40,000 reportes.

Hasta el momento la plataforma no ha emitido ningún reporte oficial en el que se explique el motivo de la falla, ni el por qué de su alcance global.

Caída global de X en 2026: cuántas fallas van y qué pasó

La primera gran señal de un arranque complicado en 2026 llegó el 13 de enero de 2026, cuando se reportaron fallas en varios países y Down Detector acumuló decenas de miles de avisos. Durante esa jornada los usuarios indicaron que no podían cargar el timeline, publicar o enviar mensajes.

Es necesario destacar que tras esta falla masiva, desde la plataforma no hubo una explicación oficial sobre cuál fue el motivo de la falla, más allá de que se reconoció que se había producido una interrupción.

Días después, el 16 de enero de 2026, X volvió a caer en decenas de países tal y como fue recogido por medios internacionales. En esa oportunidad nuevamente decenas de miles de usuarios en Estados Unidos y otros países reportaron problemas al momento de intentar ver contenido y acceder a sus cuentas.

Si bien en esta oportunidad tampoco se detalló cuál fue el motivo, diversos expertos apuntaron a que podría haberse tratado de un problema técnico de la propia red social.

El tercer evento de este tipo ocurrió el 8 de febrero posterior a la presentación de Bad Bunny durante el medio tiempo del Super Bowl, cuando miles de usuarios intentaron comentar el show en tiempo real. En esa jornada, el desglose de quejas en Down Detector apuntó a problemas concentrados en el feed (36%), en la conexión con servidores (36%) y en la aplicación (27%), un reparto que sugiere afectaciones tanto de carga de contenido como de acceso a la plataforma.

El cuarto y más reciente episodio es precisamente el de este 16 de febrero, que vuelve a meter a X en la lista de servicios con fallos continuos. Una de las principales quejas de los usuarios ha sido que al intentar actualizar su feed, este tras unos segundos muestra un error que impide ver las publicaciones.

Cabe destacar que la afectación parece ser parcial en términos del alcance pues desde dispositivos móviles sí es posible acceder, pese a que los tiempos de carga son mucho más lentos de los habituales. Por el contrario desde su versión web, la plataforma no mostraba signos de vida y arrojaba error al intentar acceder tanto al feed como a cuentas de otros usuarios.

Reactivación de X

Pasadas las 11:00 a.m. ET, se reporta que X comenzó a estabilizarse y que tanto la versión web como la app ya vuelven a cargar con normalidad para la mayoría de usuarios, tras la interrupción global de la mañana.

Si bien una buena cantidad de usuarios reportan que pueden acceder sin problemas, es normal si aún continuas presentando fallas al intentar ingresar desde tu app. Esto se debe a que este tipo de recuperaciones suele ser gradual.

Esto implica que si notas lentitud o cargas intermitentes, es algo perfectamente normal. Pasadas unas horas esto debería terminar de solventarse una vez el sistema se estabilice completamente.