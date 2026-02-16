Archivos Epstein: Los exministros, abogados y líderes que perdieron sus cargos tras revelaciones

La publicación de los Archivos Epstein por el Departamento de Justicia estadounidense ha provocado un efecto dominó entre figuras de alto perfil.

Exministros, abogados y ejecutivos enfrentan renuncias, despidos y cuestionamientos públicos tras conocerse sus vínculos con Jeffrey Epstein, el magnate condenado por tráfico sexual.

Aunque muchos de los contactos registrados no implican delitos, la exposición ha tenido consecuencias profesionales inmediatas.

¿Quiénes han perdido cargos o han renunciado tras las revelaciones de los archivos Epstein?

Diversas figuras han salido de sus cargos después de que sus vínculos o comunicaciones con Epstein surgieran en los documentos públicos. Entre los casos más destacados:

Kathryn Ruemmler, exdirectora jurídica y asesora general de Goldman Sachs, anunció su renuncia tras aparecer en correos relacionados con Epstein.

Peter Attia, colaborador de CBS News y experto en longevidad renunció como director científico de David Protein, una compañía de barras de proteínas. Además, ya no ocupa el cargo de asesor de la empresa de tecnología del sueño Eight Sleep.

Brad S. Karp, quien fue presidente de la firma de abogados Paul Weiss, pero renunció luego de que correos con Epstein se hicieran públicos.

El ejecutivo Sultan Ahmed bin Sulayem, presidente y director ejecutivo de DP World, con sede en Dubai, fue reemplazado tras revelarse su nombre en los archivos, enfrentando presión internacional.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, enfrenta pedidos de renuncia de legisladores de ambos partidos tras revelarse correos en los que planeó una visita familiar a la isla de Jeffrey Epstein en 2012, pese a haber minimizado públicamente su relación con él.

Aunque la Casa Blanca respalda a Lutnick y el Departamento de Comercio asegura que las interacciones fueron “muy limitadas”, los documentos del Departamento de Justicia muestran llamadas e inversiones compartidas en fechas cercanas,

En el ámbito del talento artístico, varios artistas y atletas, como Chappell Roan y Abby Wambach, cortaron vínculos con la agencia de talentos Wasserman tras la divulgación de intercambios entre su fundador y personas cercanas a Epstein.

Consecuencias más allá de renuncias por los archivos Epstein

Las consecuencias se aceleraron tras la publicación masiva de documentos por el Epstein Files Transparency Act, que obligó a hacer públicos más de 3 millones de páginas de material recopilado durante investigaciones y procesos judiciales.

Los efectos de esta ola de salidas abarcan más que simples renuncias. Organizaciones vinculadas a algunas de estas personas han tenido que enfrentar críticas públicas, revisiones internas de políticas y demandas de mayor transparencia.

La presión pública en redes, medios y entornos políticos ha amplificado la necesidad de evaluar vínculos pasados con figuras controvertidas.