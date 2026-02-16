¿Usaste 23andMe en 2023? Podrías recibir un cheque de hasta $10,000 dólares

Si enviaste una muestra de saliva a 23andMe para conocer tus raíces genéticas, podrías estar a punto de recibir un cheque considerable de hasta $10,000 dólares. La empresa de pruebas genéticas acordó pagar $30 millones para resolver una demanda colectiva derivada de una violación masiva de datos que expuso información sensible de casi 7 millones de usuarios en 2023.

La fecha límite para presentar tu reclamo es el 17 de febrero de 2026, apenas un día después de la fecha actual. Los usuarios afectados ya fueron notificados por correo electrónico este mes por Kroll Settlement Administration LLC, la empresa encargada de administrar el acuerdo.

Lo más atractivo del acuerdo es que algunos usuarios podrían recibir hasta $10,000 dólares si pueden demostrar pérdidas extraordinarias relacionadas directamente con la filtración. Para calificar para esta cantidad máxima, los afectados deben verificar gastos no reembolsados como costos por fraude de identidad, declaraciones de impuestos falsificadas, compra de sistemas de seguridad física, o incluso tratamiento de salud mental.

El hackeo que comprometió información de millones

En octubre de 2023, 23andMe confirmó que su plataforma había sido víctima de un ataque cibernético conocido como "credential stuffing" o relleno de credenciales. Los piratas informáticos utilizaron aproximadamente 14,000 combinaciones de nombres de usuario y contraseñas que habían sido expuestas en violaciones de datos de otros sitios web.

Aunque solo el 0.1% de las cuentas fueron directamente comprometidas, los atacantes aprovecharon una característica llamada "DNA Relatives" (Parientes de ADN) que permite buscar coincidencias genéticas. A través de esta función, lograron acceder a información de 6.9 millones de perfiles conectados, aproximadamente la mitad de la base total de usuarios de la compañía.

Los datos robados incluían nombres, años de nacimiento, ubicación aproximada, porcentaje de ADN compartido con familiares, reportes de ascendencia, y para un subconjunto de usuarios, información relacionada con la salud basada en su genética. Lo más preocupante es que los ciberdelincuentes publicaron y ofrecieron a la venta en la dark web datos específicos de personas con ascendencia judía asquenazí y china.

La empresa no reveló el alcance total del problema hasta diciembre de 2023, semanas después de que el ataque saliera a la luz. Esta demora en la notificación se convirtió en uno de los puntos centrales de la demanda colectiva presentada en enero de 2024 en San Francisco.

¿Cuánto dinero puedes recibir con el acuerdo?

El acuerdo establece diferentes niveles de compensación dependiendo del tipo de daño sufrido. Los usuarios cuya información de salud fue específicamente afectada recibirán pagos de $100 dólares. Para obtener esta cantidad, solo necesitas proporcionar tu método de pago preferido según los administradores del acuerdo.

Los residentes de Alaska, California, Illinois y Oregón también califican automáticamente para el pago de $100 dólares. Además, todos los miembros de la clase recibirán cinco años de servicio gratuito de monitoreo de identidad y vigilancia de la dark web a través de un programa llamado Privacy Shield.

Para las reclamaciones extraordinarias que podrían alcanzar los $10,000, debes presentar documentación que pruebe tus pérdidas. Esto incluye evidencia de costos relacionados con robo de identidad, sistemas de seguridad adquiridos como respuesta al ciberataque, o gastos de tratamiento psicológico profesional necesario debido a la filtración.

¿Cómo presentar tu reclamo para recibir el dinero del acuerdo?

Puedes enviar tu formulario de reclamación en línea visitando 23andMeDataSettlement.com o por correo postal con matasellos antes del 17 de febrero de 2026. Si recibiste tu primera notificación sobre el acuerdo el 5 de enero de 2026, tu fecha límite se extiende hasta el 1 de marzo de 2026.

Es importante destacar que los pagos no se emitirán inmediatamente. Según los administradores del acuerdo, los cheques no se distribuirán hasta que se finalice el proceso de reconciliación de quiebra de 23andMe, lo cual se espera tome un tiempo considerable. La empresa solicitó protección por bancarrota en marzo de 2025 y posteriormente fue vendida a TTAM Research Institute.

El acuerdo total podría alcanzar hasta $50 millones cuando se incluyen honorarios de abogados y otros costos, aunque la cifra inicial anunciada fue de $30 millones. La compañía espera que aproximadamente $25 millones estén cubiertos por su seguro cibernético.