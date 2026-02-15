Así será el nuevo iPhone 17e: la opción más económica de Apple para 2026

Ya se habla de un nuevo “iPhone barato” entre los filtradores y principales seguidores de Apple a nivel mundial y el nombre que más se repite es iPhone 17e, un modelo que sería el sucesor del iPhone 16e y buscaría abaratar costos para llegar a nuevos públicos, eso sí, siempre manteniendo el guion premium de la marca.

En las últimas semanas, han llovido rumores bastante aceptados y de fuentes que suelen ser confiables, mientras que también se han confirmado otros datos concretos que han alimentado la narrativa de que sí se podría llevar a cabo una presentación sorpresa por parte de la marca más importante de smartphones a nivel mundial.

Varias filtraciones sitúan el anuncio para la última semana de febrero, incluso se menciona un lanzamiento discreto mediante actualización en la web, sin un evento presencial como sí sucede para la presentación de la gama principal. En paralelo, otras fuentes han especulado que la salida al mercado estaría pronosticada para alrededor del 19 de febrero de 2026, aunque sin confirmación oficial de Apple.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

iPhone 17e: especificaciones

Si los reportes se cumplen, el iPhone 17e llegaría con pantalla OLED de 6.1 pulgadas y una tasa de refresco de 60 Hz, una característica que lo dejaría un tanto atrás con las nuevas tecnologías, eliminaría el “ProMotion” y evidenciaría un retroceso con respecto a las versiones más recientes.

En diseño, se espera que tenga bordes rectos, marcos algo más visibles que en modelos superiores y una parte trasera casi calcada a la del iPhone 15.

En cuanto al procesador, lo más probable es que cuente con el chip A19, acompañado por 8 GB de RAM, una combinación que aseguraría todas las funciones de inteligencia artificial y garantizaría un rendimiento tope de gama para juegos, tareas del día a día, edición de fotos y video, y más.

Lo que respecta a las cámaras, Apple implementaría un solo sensor trasero principal de 48 MP y una frontal que, según versiones, se quedaría en 12 MP. La apuesta sería de abaratar costos con menos lentes y una fotografía apoyada mayormente en lo digital, siempre con la promesa de una calidad de élite.

¿El iPhone 17e realmente competirá con sus rivales?

El gran gancho del iPhone 17e sería el precio, el cual se ha repetido en varios filtradores por una cifra de 599 dólares en Estados Unidos para la versión base, mientras que en Europa se menciona un equivalente alrededor de 709 euros.

A diferencia de sus principales competidores con sistema operativo Android, la ventaja de Apple está en el ecosistema de iOS , un sistema operativo optimizado que garantiza actualizaciones de forma prolongada y un procesador de primera categoría, algo que muchos rivales compensan con pantallas más rápidas, más sensores en las cámaras o baterías de mayor capacidad.

Sus puntos fuertes están más que claros, comenzando con el chip A19, la pantalla OLED y la posible presencia del MagSafe. Sus debilidades se enfocan en los 60 Hz de pantalla y una sola cámara trasera.

En definitiva, sí competirá ante los rivales de Android, pero específicamente en el nicho de usuarios que quieren Apple sin pagar precios de gama alta, sacrificando velocidad de pantalla y fotografía.