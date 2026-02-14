Director de ICE revela cifra oficial de inmigrantes deportados en la administración Trump

En medio de opiniones divididas sobre las políticas migratorias en Estados Unidos, ICE volvió a subirse al centro del debate tras revelar una cifra oficial sobre los inmigrantes deportados desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

El director de la agencia, Todd Lyons, quien atribuyó el aumento de operativos y vuelos de expulsión al aumento de recursos asignados por el Congreso, afirmó que lograron expulsar a más de 475.000 personas “tan solo el año pasado”.

Ese número dejaría a la actual administración por encima del pico de deportaciones registrado en 2013 durante la administración de Barack Obama, el cual estaba fijado en 438.421, dato citado proporcionado por el Departamento de Seguridad Nacional.

Immigrant detainees filed more than 20,000 federal lawsuits demanding their release since President Trump took office — with at least 4,421 cases since early October where judges ruled that ICE is holding people illegally, Reuters found https://t.co/b2SzAHxsZ1 pic.twitter.com/O7eyV6eCtv — Reuters (@Reuters) February 14, 2026

En los últimos meses, ICE ha logrado una expansión de su capacidad de detención y la frecuencia de vuelos de expulsión diarios, lo que ha encendido alarmas en comunidades hispanas que viven con el temor constante de un arresto.

¿Cómo funciona ICE para deportar inmigrantes?

Los procedimientos de ICE incluyen detenciones, retención en centros de custodia y la coordinación de traslados para expulsión. Uno de los programas más citados es el 287(g), el cual permite al Departamento de Seguridad Nacional firmar acuerdos formales con agencias estatales o locales para que ciertos oficiales realicen funciones migratorias específicas.

Por tanto, bajo el 287(g), los oficiales pueden, entre otras cosas, entrevistar a personas para determinar estatus migratorio, consultar bases de datos, emitir detenciones para retener hasta 48 horas e instar la realización de documentos que inicien el proceso de expulsión ante cortes migratorias.

Apoyo o crítica a los efectos de ICE en EEUU

Hay opiniones divididas en Estados Unidos en torno a las acciones de ICE . Algunos sostienen que más deportaciones significan mayor seguridad y un sistema migratorio real, destacando con orgullo que el Congreso ha financiado más capacidad de detención y operaciones.

Del otro lado, las críticas están más centradas en la parte humana, legal y económica. El 287(g) ha sido señalado por detractores de favorecer perfiles raciales y generar detenciones por delitos menores o incluso faltas de tránsito.

También advierten que estos programas pueden encarecer presupuestos locales y perjudicar la disponibilidad de mano de obra en sectores que dependen de trabajadores inmigrantes, lo que termina golpeando la economía.

Para la comunidad hispana, la consecuencia inmediata es la de sentir más miedo, pero también es un recordatorio para estar alerta en todo momento.

Con casi medio millón de inmigrantes deportados en el segundo mandato del presidente Donald Trump, los aspectos positivos se han visto reflejados en muchas de las declaraciones de norteamericanos que habían mostrado previamente su descontento por actividades que no consideraban correcta por parte de inmigrantes, mientras que los negativos se observan en las protestas dentro y fuera del país que exigen el cese de las operaciones de ICE.