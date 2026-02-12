Arrestos por fraude matrimonial: USCIS intensifica auditorías
En época de San Valentín, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS, confirmó el arresto de 11 personas acusadas de fraude matrimonial para obtener la Green Card
Justo en la semana de San Valentín, un operativo federal desarticuló una red criminal, poniendo el fraude matrimonial en la mira de las autoridades. Ante los 11 arrestos confirmados, USCIS ha decidido intensificar drásticamente las auditorías a las parejas. Si estás tramitando tu residencia, debes prepararte para un escrutinio mucho más severo.