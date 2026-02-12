Starlink: Cuáles son los estados de EUA con la mejor velocidad de Internet

Starlink se volvió una opción real para familias y trabajadores en Estados Unidos que viven lejos de la fibra, pero su rendimiento cambia según el lugar. En el primer trimestre de 2025, la velocidad media de descarga de Starlink en Estados Unidos subió a 104.71 Mbps y la carga llegó a 14.84 Mbps, con una latencia mediana cercana a 45 ms.

Quick update on starlink that I got my parents last month, it’s sitting in feet of snow, in the woods, no one has touched it, it was -5 degrees out today.



Every speed test I did was between 105-230mb/s - they’re paying for the 200mbs $80/month plan. Compared to paying $59 for… pic.twitter.com/KbUfB292Zd — Dave Danna (@DaveEDanna) January 30, 2026

Sin embargo, hay estados que disfrutan de una experiencia de navegación y descarga más rápida que otros. Esto se debe a una combinación de demanda local, capacidad disponible y condiciones de red, además de factores prácticos como obstrucciones en la instalación. Ookla muestra que hay diferencias claras entre estados tanto en velocidad como en latencia, y esas diferencias se notan en el día a día.

¿Qué estados de Estados Unidos tienen mejor velocidad de Starlink en internet satelital?

Si buscas una forma verificable de hablar de “mejor velocidad”, una métrica útil es el porcentaje de usuarios que sí alcanzan el umbral 100 Mbps de descarga y 20 Mbps de carga. En el primer trimestre de 2025, los estados con mayor proporción de usuarios cumpliendo 100 y 20 fueron South Dakota, Rhode Island, Wyoming, Maine y Massachusetts. estados Starlink velocidad aparecen aquí porque más usuarios logran un rendimiento alto de forma consistente, no solo en picos.

Estos son los cinco estados con mayor porcentaje de usuarios alcanzando 100 y 20 con Starlink

South Dakota, 42.3%

Rhode Island, 39.0%

Wyoming, 38.5%

Maine, 36.5%

Massachusetts, 35.1%

También hay estados que destacan por su mediana de descarga, con Maine como el valor más alto reportado por Ookla y Alaska como el más bajo en el conjunto citado. En ese análisis, Maine aparece con 136.93 Mbps de velocidad media de descarga, mientras Alaska figura con 72.65 Mbps. Maine y Alaska ilustran la brecha real que puedes sentir entre un estado y otro.

Una muy buena pregunta es ¿Por qué esos estados salen mejor parados?. Ookla explica que existe un patrón en el que el mejor desempeño se concentra en zonas del Noreste y del Medio Oeste rural, y menciona que Starlink ha impulsado ofertas de equipo gratis en áreas donde afirma tener “capacidad excedente”.

Además está el factor congestión por carga simultánea, algo que se vuelve más visible en la noche y fines de semana. Un análisis de X-Lab explica que Starlink opera con haces y celdas superpuestas, y que cuando una celda se satura la degradación puede ser severa, especialmente en periodos de alta demanda. En estados con menor presión de usuarios al mismo tiempo, la experiencia tiende a ser más estable.

La geografía también influye, sobre todo fuera del territorio continental. Ookla muestra que Alaska y Hawaii presentan latencias medianas mucho más altas, alrededor de 105 ms y 115 ms, y lo relaciona con su ubicación y con la densidad de satélites para esas áreas. El mismo informe recuerda que Starlink, al ser satélite de órbita baja, tiene ventaja frente a satélites geoestacionarios por la distancia, pero no elimina por completo los retos de regiones aisladas.

¿Cómo mejorar la velocidad de Starlink en tu estado?

Incluso si vives en uno de los mejores estados, una instalación mal colocada puede arruinar tu experiencia. Starlink advierte que las obstrucciones afectan el servicio, y recomienda usar la app para revisar la vista al cielo y luego consultar el mapa de obstrucciones que genera el sistema cuando ya está en línea. Ese mapa puede tardar hasta 12 horas en completarse, así que conviene tomar decisiones con datos y no por impulso.

Cinco trucos para mejorar la velocidad de Starlink

Busca cielo abierto y corrige obstrucciones, la app y el mapa te ayudan a detectar árboles o estructuras que interrumpen la señal

Dale tiempo al mapa de obstrucciones, Starlink indica que puede tardar hasta 12 horas, eso evita reubicar la antena sin evidencia

Optimiza la red Wi‑Fi dentro de casa, coloca el router en un sitio abierto y céntrico para mejorar cobertura percibida y estabilidad

Ajusta tu Wi‑Fi para reducir interferencia, separar o elegir mejor la banda ayuda cuando hay muchos dispositivos compitiendo por aire

Cablea los equipos críticos cuando se pueda, usar Ethernet para la TV o la PC reduce pérdidas típicas del Wi‑Fi y estabiliza rendimiento

Por último, vale la pena ajustar expectativas con números. Ookla señala que Starlink comercializa planes residenciales con rangos de velocidad, por ejemplo 50 a 100 Mbps y otro con hasta 250 Mbps, y que el rendimiento depende del estado de la red y de la capacidad disponible en tu zona. Si tu estado no aparece en el “top”, esos trucos suelen recuperar estabilidad y disminuir variaciones, especialmente en videollamadas y streaming.