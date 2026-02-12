San Valentín: pasos para reclamar una de las 13,000 cajas de donas gratis en Krispy Kreme

Este viernes 13 de febrero, Krispy Kreme activará una promoción limitada previa a San Valentín en Estados Unidos y repartirá 13,000 cupones para obtener una caja con una docena donas glaseadas gratis.

FREE DONUTS AT KRISPY KREME



Random guests on 2/13 will receive a coupon for FREE a box of dozen donuts



Must be in-store to be selected pic.twitter.com/KZi4KRYNyh — Glitched Deals (@GlitchedDeals) February 12, 2026

El primer punto que debes tener claro es que la marca no promete que todos salgan con donas gratis ese mismo día, porque los cupones se entregarán a clientes seleccionados al azar en tiendas participantes a lo largo de la jornada.

Esto funciona como un incentivo para subir el tráfico a tienda y adelantar compras de temporada, pero también exige estrategia para que el premio no se convierta en gasto extra por compras impulsivas o traslados innecesarios, sobre todo cuando el fin de semana de SanValentín suele disparar antojos y filas.

Cómo conseguir donas gratis de Krispy Kreme el viernes 13 por San Valentín

Para optar a recibir el cupón, debes visitar una tienda Krispy Kreme participante en EE.UU. el viernes 13, ya que la empresa indicó que seleccionará al azar a los ganadores durante el día y les entregará el cupón del premio.

Krispy Kreme no anunció un monto mínimo en dólares para poder “entrar” a la dinámica, porque la entrega del cupón depende de ser seleccionado al azar en tienda y no de superar una cifra de compra.

Dicho de forma práctica, no hay una “compra mínima” publicada para optar al cupón, pero sí hay una condición que impacta tu presupuesto. El cupón se puede canjear más adelante únicamente si realizas cualquier compra, así que el mínimo real termina siendo el precio del artículo más barato que elijas, el cual puede variar por sucursal y por impuestos locales.

Si quieres jugarlo con disciplina financiera, lo más útil es decidir antes qué comprarías en caso de ganar el cupón, idealmente algo pequeño para cumplir la condición sin romper el presupuesto. También conviene elegir una tienda cercana y con estacionamiento sencillo, porque el costo oculto de gasolina, tiempo y compras de último minuto suele ser el verdadero enemigo de las promociones.

Quiénes pueden recibir el cupón de donas gratis Krispy Kreme y cómo canjearlo después de San Valentín

Quiénes pueden recibir una de las 13,000 “cajas” es, en realidad, quiénes obtienen uno de los 13,000 cupones, ya que el regalo se entregará como cupón a invitados seleccionados al azar en tiendas participantes de Estados Unidos.

Cada premio equivale a una docena de donas Original Glazed, es decir una caja con 12 piezas del producto clásico de la marca.

El proceso de canje es el paso que más se pasa por alto. Krispy Kreme informó que el cupón podrá redimirse durante 13 días a partir del domingo 15 de febrero, y que para llevarte la docena gratis tendrás que acompañarla con cualquier compra, lo cual convierte el cupón en un beneficio condicionado.

En términos de ahorro, la recomendación es simple y evita sorpresas. Cuando vayas a canjearlo, compra solo lo necesario para cumplir el requisito y después retira tu docena, porque el valor del premio se diluye si agregas bebidas, docenas adicionales o productos de temporada que no tenías planeados, especialmente en fechas como SanValentín donde la tentación es parte del negocio.

Si estás pensando en hacerlo más cómodo, la empresa también promociona que su colección de donas de San Valentín está disponible por tiempo limitado y que se puede pedir para pickup o delivery desde su app y sitio web, lo que puede ayudarte a cumplir la “cualquier compra” sin quedarte atrapado en filas largas.

Para no perder el viaje, confirma que tu ubicación participa, porque el anuncio detalla que no todos los puntos de venta estarán ofreciendo la promoción. Un paso rápido es ubicar tu tienda en el localizador del sitio de Krispy Kreme y, si tienes dudas, llamar antes, ya que en este tipo de promociones la diferencia entre ahorrar y frustrarte suele ser un detalle operativo.