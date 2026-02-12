Demencia: ¿Puede tu taza de café diaria ayudar a reducir el riesgo? Esto revela la ciencia

Un estudio publicado en la revista de la Asociación Médica Estadounidense, el cual analizó más de 130,000 personas durante más de 40 años, encontró que quienes consumían dos o tres tazas de café con cafeína o una o dos tazas de té con cafeína al día presentaban entre un 15 % y 20 % menos riesgo de desarrollar demencia que quienes no tomaban estas bebidas.

El texto también concluye que los bebedores habituales de café con cafeína mostraron un menor deterioro cognitivo y mejores resultados en pruebas objetivas de función cerebral que quienes preferían café descafeinado.

Los investigadores aclaran que estos hallazgos reflejan asociaciones observadas, no una relación de causa directa, por lo que es posible que otros factores asociados al estilo de vida de quienes consumen café o té regularmente también contribuyan a reducir el riesgo de demencia.

¿Cuánto café se necesita para reducir el riesgo de demencia? El consumo moderado es la clave

Yu Zhang, autor principal del estudio y especialista en epidemiología nutricional de la Universidad de Harvard, considera que los hallazgos ofrecen la mejor evidencia hasta la fecha sobre la relación entre consumo de café y la salud cognitiva.

Los expertos destacan que el consumo moderado es clave debido a que dos o tres tazas de café al día parecen asociarse con el beneficio para la salud, mientras que el café descafeinado no mostró la misma relación.

Los científicos también señalan que, aunque la cafeína y los polifenoles presentes en estas bebidas podrían contribuir a la protección del cerebro, ningún alimento o bebida garantiza por sí solo la prevención de la demencia.

En el texto enfatizan que es importante entender que estos resultados deben interpretarse dentro de un enfoque integral de hábitos saludables, incluyendo actividad física, alimentación balanceada y control de factores de riesgo como hipertensión y diabetes.

3 Recomendaciones sobre el café y sus beneficios para la salud cerebral

Beber café puede ser parte de hábitos saludables, pero no significa que sea necesario aumentar su consumo. La clave está en la moderación y en incorporar estas bebidas como complemento de un estilo de vida equilibrado.

Por ello, los expertos recomiendan no exceder la cantidad habitual y prestar atención a cómo afectan el sueño, la ansiedad o la digestión.

Es importante recordar que el consumo de café no reemplaza la atención médica ni otras medidas para cuidar la salud cerebral. Acudir al médico ante cualquier síntoma preocupante y controlar factores de riesgo como la presión arterial o el azúcar en sangre son esenciales para reducir el riesgo de deterioro cognitivo.