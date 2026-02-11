Steam estrena función que informa de las fechas de lanzamiento de juegos Early Access

Valve introdujo en Steam una función pensada para reducir la incertidumbre de quienes compran videojuegos en Early Access, ya que ahora la tienda puede mostrar de forma clara cuándo se espera que un título abandone el acceso anticipado y llegue a su versión final 1.0. Esta información se integra directamente en la página del juego, lo que facilita que el usuario la vea antes de decidir si compra en desarrollo o prefiere esperar al lanzamiento completo.

Hasta ahora muchos proyectos en Early Access comunicaban sus planes de calendario en publicaciones dispersas, blogs o redes sociales, algo que obligaba al jugador a buscar detalles por su cuenta y que volvía confusa la planificación. Con la actualización de Steam ese dato de tiempo se concentra en un solo lugar visible y se alinea mejor con la forma en que las personas comparan juegos, leen reseñas y revisan la hoja de ruta.

La novedad no se limita a mostrar una fecha única, ya que Valve permite que los estudios elijan entre indicar un día concreto o señalar una ventana de lanzamiento más amplia cuando el desarrollo aún tiene márgenes de cambio. De esa manera un equipo puede marcar, por ejemplo, un trimestre o un periodo del año en lugar de arriesgarse con una fecha exacta que quizás no logre cumplir.

Steam y Valve afinan el Early Access de videojuegos

La nueva opción aparece como un campo adicional para los desarrolladores, quienes pueden definir ahí cuándo su juego debería dejar Early Access en Steam y alcanzar la versión 1.0 de manera oficial. Ese dato se refleja después en la ficha del producto, junto al resto de información clave del título, por lo que se vuelve parte del contexto que el jugador tiene a la mano antes de hacer clic en comprar.

Valve presentó esta función como un paso similar a lo que ya ocurre con las páginas de juegos “próximamente”, donde es posible mostrar un día específico o una ventana estimada de lanzamiento que luego puede ajustarse si la producción lo exige. La compañía remarcó que la característica no es obligatoria, así que los estudios deben usarla solo cuando tengan un nivel razonable de confianza en sus tiempos internos y puedan sostener ese compromiso cara a la comunidad.

También hay un componente de transparencia que resulta clave para la relación entre estudio y jugadores, ya que al hacer visible un horizonte de salida se establece desde el inicio qué tan largo será el periodo de pruebas y qué tanto contenido podría llegar antes de que el juego se considere terminado. Esta claridad ayuda a evitar que el acceso anticipado se perciba como un estado indefinido o como una etiqueta que nunca desaparece, una preocupación frecuente entre quienes han visto proyectos eternos en la plataforma.

Qué cambia para los usuarios de Steam y el Early Access

Para el usuario común de Steam la ventaja más inmediata se siente en el momento de tomar decisiones, porque ya no depende únicamente de promesas en foros o anuncios puntuales, sino que ve en la ficha cuándo se planea que el videojuego salga de Early Access. Quien busca algo ya casi listo puede priorizar títulos con fecha cercana de versión 1.0, mientras que quienes disfrutan seguir el desarrollo a largo plazo pueden optar por proyectos con ventanas más lejanas.

Los estudios también obtienen beneficios concretos, ya que esta herramienta se convierte en un espacio oficial para comunicar su plan sin repetir la información en múltiples canales y sin riesgo de que se pierda entre publicaciones antiguas. Tener ese calendario básico integrado en la tienda ayuda a ordenar expectativas, coordinar campañas de marketing y planear mejor los grandes hitos de contenido que suelen coincidir con la salida de la versión definitiva.

Por supuesto el calendario de desarrollo siempre está expuesto a retrasos y ajustes, un punto que Valve tiene en cuenta al permitir que la función permanezca como algo opcional y flexible en lugar de imponer fechas estrictas que después puedan frustrar a la comunidad. Aun con ese margen de cambio, el solo hecho de que exista un lugar oficial que marque la salida del Early Access reduce la sensación de apuesta a ciegas y fortalece la confianza del usuario en el ecosistema de videojuegos de la plataforma.