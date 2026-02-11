Cuántos viajes a la semana debes hacer para que usar el metro de NYC sea gratis

En el Metro de Nueva York, el gasto de transporte no tiene por qué crecer al mismo ritmo que tus trayectos si pagas con OMNY y aprovechas el “tope semanal”. Esto significa que si haces tus viajes normales y pagas hasta un límite dentro de una ventana de siete días y, una vez que lo alcanzas, los siguientes viajes elegibles te salen gratis.

Visto con ojos de finanzas personales, esto funciona como un “seguro” contra semanas de más movimiento en lo que tengas reuniones extra, turnos dobles o visitas familiares. La condición más importante es que uses siempre el mismo método de pago para que el sistema reconozca tus taps y acumule el conteo de viajes en un solo historial.

¿Cuántos viajes a la semana debes hacer para que el Metro de NYC te salga gratis con OMNY?

Para que cada viaje adicional te resulte gratis, tienes que llegar primero al umbral de 12 viajes pagados en un periodo de 7 días; a partir del viaje 13, los siguientes se vuelven gratuitos (dentro de esa misma semana). Esto significa que el “punto de quiebre” es el 13, y una vez llegado a este punto todos los trayectos adicionales que realices serán completamente gratuitos.

OMNY también especifica el tope máximo que pagarás en los primeros 12 viajes, el cual es de $35 dólares. Esto es importante tenerlo en cuenta puedes el uso del transporte durante esos viajes sí deberás pagarlo de tu bolsillo.

Todo esto implica que si en la práctica si haces ida y vuelta seis días (2 viajes por día), llegas a 12 y todavía no tienes viajes en $0. En cambio, si además te mueves el séptimo día (por ejemplo, para hacer las compras, realizar una visita médica o simplemente hacer turismo), ese viaje 13 ya es contabilizado como un trayecto gratis, siempre que siga dentro de tu ventana de siete días y uses el mismo pago de OMNY.

Un dato clave es que esa ventana de siete días no está asociada al calendario de lunes a domingo. En su lugar, esta empieza cuando haces tu primer tap y desde ese momento corre el conteo. En términos de presupuesto, esta regla te ayuda a anticipar cuándo volverás a pagar y cuándo seguirás en modo gratis.

¿Cómo funciona OMNY en el Metro de Nueva York para acumular viajes gratis?

OMNY es un sistema de pago sin contacto en el que acercas (tap) una tarjeta contactless, un teléfono con wallet o un wearable compatible al lector y el torniquete te valida con el mensaje “GO”. Lo que mucha gente pasa por alto es que el tope semanal se calcula por “método de pago”, así que cambiar de tarjeta a mitad de semana —o usar la tarjeta física un día y la misma tarjeta en tu celular otro— puede partir tu conteo en dos y retrasar tus viajes gratis.

Las transferencias también cuentan en la estrategia. OMNY indica que ofrece transferencias gratis, y la referencia operativa es una ventana de dos horas desde tu primer tap (siempre usando el mismo método de pago). Para el tope semanal, OMNY aclara que cada viaje pagado cuenta una vez hacia el fare cap aunque ese viaje haya incluido una transferencia gratuita; en cambio, las transferencias en sí no suman “taps pagados” extra porque no tienen cobro. Así, tu meta real no es “hacer muchas conexiones”, sino acumular 12 viajes pagados con consistencia.

Hay exclusiones que conviene tener claras antes de contar tus “viajes gratis”. OMNY señala que el fare cap de $35 aplica a viajes elegibles, y que los express buses no entran en ese tope. También avisa que si pagas los viajes de otras personas con el mismo método (group trips), esos taps adicionales se cobran como viajes separados, pero no cuentan para ayudarte a alcanzar tu propio límite semanal. Para maximizar el beneficio en el Metro de Nueva York, lo ideal es que cada adulto use su propio método de OMNY.