Discord restringirá cuentas en EUA a partir de marzo si no verifican su edad

Discord prepara un cambio que impactará a prácticamente a todos los usuarios de su plataforma. En las próximas semanas empezará a aplicar una política que clasificará todas las cuentas como adolescentes “teen-by-default” que restringirá funciones de la cuenta si no completas la verificación de edad. El ajuste iniciará con un despliegue global gradual desde principios de marzo, y afectará tanto a usuarios nuevos como existentes.

Discord will require a face scan or ID for full access next month - all accounts set to "teen-appropriate experience" by default https://t.co/lopisS6OrZhttps://t.co/ImDpdtlPPy pic.twitter.com/2J9AXy2Nbp — Wario64 (@Wario64) February 9, 2026

La idea de Discord es que si la plataforma no tiene la certeza de que eres adulto, tu cuenta se comportará por defecto como si fueras menor, con límites similares a la experiencia para usuarios por debajo de 13 años. En otras palabras, no es un “recordatorio” opcional, en su lugar es un cambio de configuración base que solo podrás revertir demostrando tu edad.

Para evitar esas restricciones, Discord ofrecerá dos rutas de verificación. Estas consistirán en escanear un documento de identidad mediante proveedores de la compañía o usar un sistema de estimación de edad con el rostro. Según Discord, el método de escaneo facial ocurre completamente en el dispositivo, ya que los “video selfies” para estimación facial no salen del teléfono; y, en el caso del escaneo de ID, la empresa afirma que los documentos se eliminan rápidamente.

¿En qué consisten las restricciones que implementará Discord?

A partir de marzo, si no completas la verificación de edad, Discord aplicará varias limitaciones pensadas para reducir exposición a contenido sensible y contactos no deseados. Una de las más visibles será en los filtros de contenido . Solo quienes estén verificados como adultos podrán desdibujar contenido sensible o desactivar ese ajuste.

También habrá cambios en el acceso a espacios con control por edad pues únicamente usuarios verificados como adultos podrán entrar a canales, servidores y comandos de apps marcados como restringidos por edad. En paralelo, los mensajes directos de personas que no conoces se enviarán por defecto a una bandeja separada, y la posibilidad de modificar ese comportamiento quedará limitada a usuarios adultos verificados.

Discord igualmente activará advertencias cuando recibas solicitudes de amistad de cuentas que podrías no conocer, como una capa extra de prevención. Y para quienes participan en eventos de voz, habrá una restricción específica: solo adultos verificados podrán hablar en “stage” dentro de servidores, una medida que refuerza el control de participación en espacios públicos.

Cómo verificar tu edad en Discord

La primera opción para mantener tu cuenta sin restricciones será escanear un documento de identidad a través de proveedores de Discord, es decir, enviar una captura/escaneo de tu ID para el proceso de comprobación. Discord sostiene que, en este flujo, los documentos se eliminan rápidamente una vez cumplen su propósito.

La segunda vía es la estimación facial de edad, que apunta a ser más rápida para muchos usuarios: se hace con un “video selfie” y, de acuerdo con Discord, ese material no se envía a la nube porque el análisis ocurre en el dispositivo. En la práctica, esto busca reducir fricción, aunque también abre preguntas legítimas sobre confianza y percepción de privacidad, especialmente para quienes no quieren usar biometría.

Por ahora, esas son las dos alternativas confirmadas para completar la verificación; Discord adelantó que llegarán “más opciones” más adelante, pero no detalló fechas ni métodos adicionales. Lo importante para los usuarios es el calendario: el despliegue será gradual a nivel global desde inicios de marzo, así que las restricciones pueden aparecer por oleadas en distintas regiones y cuentas.

Si administras un servidor con canales de acceso restringido por edad, podrías ver cómo parte de tu audiencia queda bloqueada hasta completar la verificación. Y si tu uso depende de DMs abiertos o de participar en stages, la experiencia cambiará de inmediato si tu cuenta no queda confirmada como adulta.

Discord va hacia un modelo donde la edad se valida para desbloquear funciones, y desde marzo la restricción será el estado por defecto para quien no complete la verificación. Si quieres evitarlo, tendrás que elegir entre escanear tu ID o usar la estimación facial en el dispositivo.