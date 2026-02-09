Ciudadanía estadounidense: Quienes no deben presentar el examen de inglés

El proceso para obtener la ciudadanía estadounidense generalmente incluye demostrar comprensión, lectura y escritura en inglés, además de aprobar un examen de educación cívica sobre la historia y el sistema de gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) contempla excepciones legales al requisito del examen de inglés para ciertos grupos de solicitantes que cumplen criterios específicos de edad y tiempo de residencia como residentes permanentes legales.

¿Quiénes no deben presentar el examen de inglés para la ciudadanía estadounidense?

Algunas de las exenciones más conocidas para optar por la ciudadanía estadounidense son las denominadas 50/20 y 55/15. La primera aplica a quienes tienen 50 años o más y han sido residentes permanentes legales durante 20 años o más.

La segunda se aplica a quienes tienen 55 años o más y han vivido en EEUU como residentes legales por al menos 15 años. En estos casos, los solicitantes quedan exentos del examen de inglés, aunque siguen obligados a presentar la prueba de educación cívica.

Además, quienes superan los 65 años y tienen al menos 20 años como residentes permanentes pueden acceder a una versión adaptada del examen de educación cívica, en la que se les permite responder en su idioma nativo con ayuda de un intérprete autorizado.

¿Cuáles son las exenciones médicas para no presente el examen de inglés para la ciudadanía estadounidense?

USCIS también contempla exenciones por motivos médicos, aplicables a quienes no pueden cumplir con los requisitos de inglés o civismo debido a una discapacidad física o mental .

Para ello se debe presentar el Formulario N‑648, una certificación médica emitida por un profesional autorizado que documente la condición del solicitante. Esta exención puede aplicarse total o parcialmente, dependiendo de la gravedad de la limitación, y permite que el solicitante continúe con el proceso de naturalización sin presentar el examen de inglés.

Estas exenciones no son automáticas: los solicitantes deben indicar desde el inicio en el Formulario N‑400, Solicitud de Naturalización, que planean solicitar la exención correspondiente y adjuntar la documentación que respalde su caso. Aunque eliminan el requisito de examen de inglés, los solicitantes deben cumplir con todos los demás criterios de elegibilidad, como buena conducta moral, residencia continua y presencia física mínima en Estados Unidos.

