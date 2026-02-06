Adidas lanza descuentos de hasta 60% en Estados Unidos: ¿Qué puedes comprar?

Adidas activó descuentos agresivos en su tienda en línea para Estados Unidos, con rebajas de hasta el 60% en artículos seleccionados. Para quienes buscan comprar desde el celular y cuidar el gasto, la oferta apunta a categorías clave como calzado y prendas deportivas para el día a día.

Además del precio rebajado que ya aparece en la web, puedes sumar un ahorro extra si cuentas con un código de descuento aplicable al momento de pagar. Eso sí, conviene leer la letra pequeña pues Adidas advierte que algunas promociones no se pueden combinar con otras promociones, así que el descuento adicional dependerá del producto y de las condiciones.

En la práctica, estas rebajas están pensadas para armar outfit completo sin complicarte pues abarca tanto zapatos deportivos y también ropa para hombres y mujeres, todo dentro del ecosistema de compras online de adidas en Estados Unidos. La marca agrupa estas oportunidades en sus secciones de promociones, donde suele concentrar los recortes más llamativos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Adidas descuentos para comprar: zapatos y ropa

Si tu objetivo es aprovechar el bajón de precio, vale la pena entrar con una idea clara de lo que necesitas ya que encontrarás desde tenis para entrenamiento, básicos para el gym o prendas cómodas para el día a día. La propia página de promociones remarca que existen ofertas en ropa, calzado y accesorios, con rebajas de hasta 60%.

Hombres – Zapatos

Hombres – Ropa

Mujeres – Zapatos

Mujeres – Ropa

Comprar con AdiClub y códigos

Para disfrutar mejor de estas ofertas, es importante crear una cuenta y unirte a adiClub , el programa de membresía de adidas. La marca explica que la membresía permite acumular puntos y canjearlos por vouchers (cupones), lo que puede convertirse en ahorro adicional cuando tengas recompensas disponibles.

Además, adidas indica en su página de promociones que al suscribirte a sus correos puedes recibir un código de 15% de descuento para una próxima compra, una ruta típica para rascar un descuento extra.