¿Invertiste en Bitcoin? Esto significa su caída para tu dinero en EUA

La caída del Bitcoin significa que, si invertiste en los últimos meses, hoy tu dinero vale menos en términos de dólares. Sin embargo esta pérdida solamente se “hace real” si vendes tus criptomonedas a ese precio.

En la práctica, lo que ves en tu app o exchange es el valor de mercado de tus criptos en ese momento si compraste recientemente lo más probable es que tu posición esté en números rojos. La clave es entender que el precio de Bitcoin se mueve en función de la oferta y demanda, y hoy esa demanda se enfrió en medio de un ambiente de incertidumbre.

También existe un efecto psicológico que acelera estas bajadas y es que cuando el precio cae, algunos venden por pánico y otros se ven obligados a vender si estaban apalancados (con deuda). Ese combo suele volver la caída más rápida y profunda, porque se convierte en una bola de nieve: baja el precio, se activa la venta.

Precio del Bitcoin en caída libre: ¿Qué significa para tu dinero?

Si invertiste en Bitcoin, tu dinero está expuesto a variaciones bruscas y el mejor ejemplo es el que se ha vivido en el último mes pues su preció se redujo de cerca de $95,000 dólares a tan solo $65,000 durante la jornada de este jueves 5 de febrero.

Esto demuestra cómo un mal mes o incluso una mala semana puede borrar ganancias acumuladas de meses, sobre todo si entraste cerca de máximos. Dicho de forma simple, si compraste 0.1 BTC, sigues teniendo 0.1 BTC; lo que cambió es cuántos dólares te darían hoy por esa misma cantidad.

En este punto existen tres escenarios. El primero de ellos es asumir volatilidad y optar por no vender esperando una recuperación del precio del Bitcoin, que no hay garantías de que ocurra.

La segunda opción es cortar las pérdidas y vender. De esta forma se materializa la pérdida de tu dinero, pero puedes proteger el resto de tu capital en caso de que el precio continúe bajando en picada como ha ocurrido en esta oportunidad.

Por último existe la alternativa de intentar promediar los precios. Esta estrategia consiste en comprar más bitcoins al nuevo precio de mercado para que en conjunto la compra de todas tus criptomonedas tenga un promedio más bajo. Este tipo de apuestas solo es recomendable si puedes tolerar más volatilidad y además no comprometes dinero que necesitas para gastos básicos

¿Por qué bajó el precio del Bitcoin?

El motivo principal ha sido un aumento de la aversión al riesgo por incertidumbre económica y geopolítica, algo que empuja a muchos inversionistas a recortar posiciones en activos volátiles como Bitcoin y otras criptomonedas. De acuerdo con expertos citados por ABC News , la caída del precio se debió a ese entorno de nerviosismo, que detonó ventas por momentum (ventas que se alimentan del propio movimiento bajista).

A esa dinámica se sumó otro acelerador como lo es el apalancamiento. Cuando hay una baja inicial, algunos compradores apalancados se ven forzados a cerrar posiciones, lo que añade presión a la baja y profundiza la caída. Todo esto genera un efecto dominó en el que no solo vende sus bitcoin quien “quiere”, también quien “tiene que” vender.

A todo esto se suma el hecho de que existen señales de desaceleración en el empleo y una inflación que sigue por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, factores que suelen endurecer el ánimo de los inversionistas.