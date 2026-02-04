Xbox Game Pass: conoce los juegos gratis disponibles desde febrero

Xbox arranca el mes con una nueva tanda de juegos que se suman a Game Pass a partir de febrero, con fechas claras para que sepas qué instalar primero y qué no dejar para “luego”. La lista mezcla propuestas para todos: desde aventuras narrativas y RPG, hasta fútbol americano y opciones familiares que se disfrutan en consola, PC o nube (según el plan).

it’s important to learn something new every day. today you can say you learned that Final Fantasy II and Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii are available to play now pic.twitter.com/8QZ4QEKFTw — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) February 3, 2026

El gancho de esta ola es doble: por un lado, llegan títulos muy esperados; por el otro, Xbox ya avisó cuál será el juego que se va del catálogo el 15 de febrero, así que si lo tienes pendiente, este es el momento. Y como siempre pasa con Game Pass, lo importante no es solo “qué llega”, sino en qué membresía está disponible cada lanzamiento.

Juegos disponibles en Game Pass gratis desde febrero

Disponible hoy



Final Fantasy II (Cloud, Xbox Series X|S y PC).

(Cloud, Xbox Series X|S y PC). Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Cloud, Consola, Portatil y PC).

5 de febrero

Madden NFL 26 (Cloud, Consola y PC).

(Cloud, Consola y PC). Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, Consola, Portatil y PC).

10 de febrero

Relooted (Cloud, Xbox Series X|S y PC).

12 de febrero

BlazBlue Entropy Effect X (Cloud, Xbox Series X|S y PC).

(Cloud, Xbox Series X|S y PC). Roadside Research (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S y PC).

(Cloud, Xbox Series X|S y PC). Starsand Island (Cloud, Xbox Series X|S y PC).

13 de febrero

High On Life 2 (Cloud, Xbox Series X|S y PC).

(Cloud, Xbox Series X|S y PC). Kingdom Come: Deliverance (Cloud, Consola y PC).

17 de febrero

Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series X|S, Portatil y PC).

(Cloud, Xbox Series X|S, Portatil y PC). Avowed (Cloud, Xbox Series X|S y PC).

¿Cuánto cuesta Game Pass y que ofrece?

Si vives en Estados Unidos, el plan más completo es Xbox Game Pass Ultimate, porque combina un amplio catálogo de juegos en consola, PC y nube, e incluye multijugador online en consola, además de beneficios y recompensas.

Su precio es de $29.99 dólares al mes y a cabio te ofrece también juegos “day one”, es decir disponibles en su fecha de lanzamiento, así como una biblioteca de con más de 500 títulos. Ultimate además integra EA Play, Fortnite Crew y Ubisoft+ Classics como parte del paquete, según la descripción oficial del producto.

Si tu prioridad es solo jugar online y tener una base de títulos, Xbox también ofrece Game Pass Essential con precio de $9.99 dólares al mes. Esta membresía está enfocada en multijugador y una colección de juegos seleccionados reemplazando al antiguo Xbox Live Gold.

Por último, el aviso que nadie quiere leer pero que conviene atender: es que el 15 de febrero sale del catálogo Madden NFL 24 (Cloud, Consola y PC), y Xbox recuerda que puedes comprarlo con “hasta 20%” de descuento antes de que se vaya. Si lo estabas jugando por temporadas o estabas a nada de terminar un modo carrera, este es el empujón para no quedarte a medias.