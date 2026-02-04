Alivio para conductores: Miami anula y desestima multas por fallas en cámaras de tránsito

En Miami, las autoridades decidieron anular miles de multas emitidas mediante cámaras de tránsito instaladas en autobuses escolares después de comprobar que había fallas e irregularidades en el sistema de sanciones automatizadas.

La medida afecta a conductores que recibieron multas incluso cuando no estaba claro que habían cometido una infracción, generando quejas y demandas por parte de la comunidad, según un reporte de Miami Herald.

La decisión, que fue publicada esta semana, reveló que muchos conductores nunca recibieron notificaciones de que el juez había fallado a su favor, lo que afectó a unos 5,400 conductores que luchaban contra sus infracciones en autobuses escolares, mientras que otros podrían ver sus multas anuladas sin siquiera impugnarlas.

El informe también señaló que el error podría provocar la pérdida de casi 10 millones de dólares en ingresos por multas , ya que más de 40,000 infracciones no impugnadas nunca se convirtieron en citaciones dentro del sistema judicial, de acuerdo con la nota del medio de comunicación.

¿Por qué se están anulando miles de multas en Miami por fallas en cámaras de tránsito?

El programa de cámaras en autobuses escolares estaba diseñado para aumentar la seguridad alrededor de los niños, sancionando a conductores que no se detenían cuando la señal de “stop” estaba extendida.

Sin embargo, la auditoría reveló fallas técnicas y administrativas en el proceso, desde errores en las grabaciones hasta la falta de notificaciones sobre resultados judiciales.

Miles de conductores fueron sancionados injustamente, y la demora en convertir las infracciones en citaciones complicó aún más la situación.

¿Qué implicaciones tiene la anulación de multas para conductores y el sistema de tránsito en Miami?

Para los conductores, la anulación representa un respiro financiero y legal, ya que miles de personas no tendrán que pagar multas que no cometieron. También genera expectativas de que el sistema revisará casos pasados y considerará reembolsos a quienes ya pagaron sanciones.

En términos del sistema de tránsito, este caso genera un llamado a mejorar la regulación y supervisión de tecnologías automatizadas, además que abre la puerta a implementar controles más estrictos y revisiones periódicas para asegurar que las cámaras funcionen correctamente y no se generen injusticias.