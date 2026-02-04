El pequeño cambio que puede ahorrarte $100 dólares en tu factura de electricidad

En invierno, la factura de electricidad suele venir un poco más abultada que de costumbre. Esto se debe en parte a que anochece un poco más temprano, pasas más horas en casa y cualquier ajuste del termostato o uso extra de la calefacción se refleja en el recibo. Hay un cambio mínimo que puede ayudarte a bajar el monto de la factura de la electricidad, estamos hablando de desconectar ciertos aparatos cuando no los estás usando

Look at your electric bill. Do you see the "Supply" portion? It looks like the cost of actual power... which is not true. This side of your bill is intentionally not broken down.



Here's a forensic breakdown of a real $342.52 Massachusetts electric bill (952 kWh).



The bill… pic.twitter.com/AAgFf7cf1Z — Mike Urban (@agenturban) January 31, 2026

Esta práctica contribuye a frenar el consumo silencioso que ocurre incluso cuando se encuentran en reposo y no están siendo utilizados.

Puede sonar como una idea un poco loca, pero en realidad apoya en en una investigación realizada por Natural Resources Defense Council el cual calcula que en promedio el consumo pasivo de electrodomésticos en el hogar es de aproximadamente unos $165 dólares.

Qué debes hacer para reducir tu factura de electricidad

El cambio es simple, desconectar lo que no usas a diario, especialmente en habitaciones o rincones que en invierno se utilizan menos como los cuartos de visitas u oficina que solo utilizas algunos días a la semana. En lugar de dejar todos los equipos conectados por costumbre, prioriza los aparatos que pasan largas horas sin uso real y que, aun así, siguen tomando energía por estar enchufados.

Este hábito puede traducirse en ahorros relevantes a lo largo del año, alrededor de $100 anuales, justamente por reducir ese gasto acumulado de energía “fantasma”. En invierno, ese recorte se siente más, porque cualquier ahorro ayuda a compensar el gasto adicional que llega por iluminación y calefacción.

Para que no se vuelva una tarea tediosa, una solución práctica es agrupar equipos en una regleta con interruptor y apagar todo con un solo toque cuando termina el día. También puedes apoyarte en temporizadores o enchufes inteligentes para cortar el suministro en horarios en los que sabes que no lo usarás, como por la madrugada o mientras estás fuera.

Electricidad “fantasma” en invierno: por qué consumen apagados

Muchos aparatos no se apagan del todo: se quedan listos para encender rápido, mantener memoria, conservar una hora en pantalla o responder al control remoto. Por eso, aunque tú los veas “apagados”, siguen gastando electricidad mientras estén conectados, y ese consumo constante se suma a tu factura sin darte un beneficio claro.

Televisor ​

Decodificador de tu compañía de cable

Consola de videojuegos​

Cargador de celular cuando no esté cargando nada.​

Microondas

Cafetera

Pantallas inteligentes​

Ahorrar $100 dólares en tu factura eléctrica puede parecer un monto pequeño pero debes considerar que este dinero podrás destinarlo a cubrir otros gastos de mayor importancia, o bien podrás reservarlos para una futura emergencia.