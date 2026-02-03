Nueva York bajo cero: Ola de frío congela camioneta en Bronx

En el condado del Bronx, Nueva York, una camioneta quedó sepultada bajo un grueso bloque de hielo luego de que una tubería reventara en plena vía pública. El incidente confirma la severidad con la que han golpeado la ola de frío en la costa este y el sur de Estados Unidos.

Alerta meteorológica para millones

Las autoridades han pedido a la población limitar la exposición al aire libre para evitar hipotermia y congelación, mientras los servicios públicos luchan por mantener la infraestructura funcionando ante la helada histórica.

¿Cuántos grados bajo cero son necesarios para convertir un vehículo en hielo?

Si bien el punto de congelación estándar del agua es de 0°C (32°F), el fenómeno registrado en el Bronx obedece a condiciones termodinámicas más agresivas.

Para que un vehículo quede encapsulado en hielo de manera tan rápida, se estima que la temperatura ambiente debe descender a un rango crítico de entre -4°C y -10°C. A este escenario se suma la superficie metálica de la carrocería y el factor de enfriamiento por viento, una combinación que acelera la solidificación del agua casi al instante de hacer contacto con el vehiculo