¿Tu hijo califica? Requisitos para recibir $1,000 dólares en la Trump Account y qué necesitas

Si escuchaste sobre la Trump Account , lo primero debes entender es que el beneficio de $1,000 dólares no aplica a todos los menores por igual ya que existen requisitos. El otorgamiento de una de estas cuentas está ligado a la fecha de nacimiento de tu hijo, la ciudadanía y el Seguro Social del niño. La Administración Trump presentó estas cuentas como una vía para que más familias empiecen a ahorrar e invertir temprano, con reglas específicas para abrirlas y administrarlas.

Learn all about Trump Accounts 🧵



1) What is a Trump Account?



It's like a special retirement savings account (type of IRA) just for kids. Money goes in, grows tax-advantaged (less tax hits), and the child can use it later in life.



Goal: Give every American kid a better start… pic.twitter.com/StkThQl2x7 — Dhaval (@iDhavalDP) January 28, 2026

Para muchas familias hispanas, la duda práctica es “¿Mi hijo califica o no?”. La respuesta se construye con tres datos claves: si tiene Social Security Number (SSN) válido, si cumple la ventana de nacimiento que da acceso al depósito federal de $1,000 dólares, y si un padre o tutor hace el trámite para establecer la cuenta.

Trump Account: requisitos para que tu hijo califique al depósito de $1,000 dólares

El requisito central para recibir el depósito inicial de $1,000 es que el menor sea ciudadano estadounidense, tenga SSN válido y haya nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Si tu hijo nació fuera de esa ventana, aún podría abrirse una Trump Account, pero sin el depósito inicial de $1,000 por parte del gobierno federal.

También es clave diferenciar “calificar para la cuenta” vs. “calificar para el depósito”. En la guía pública disponible, el IRS explica que la cuenta puede establecerse para un menor que no haya cumplido 18 años antes del fin del año calendario en que se hace la elección, y que tenga SSN válido. En otras palabras: hay menores que pueden tener Trump Account, pero no todos ellos recibirán los $1,000 dólares .

Sobre quién puede abrirla, los reportes señalan que padres o tutores pueden establecer y manejar la cuenta hasta que el menor cumpla 18, y que el proceso se apoya en un formulario del IRS (mencionado como la Form 4547). Además, se ha reportado que los padres pueden abrirla para un menor elegible independientemente del estatus migratorio del padre, porque la elegibilidad del depósito se centra en el niño (ciudadanía/SSN/fecha de nacimiento).

Trump Account: requisitos del trámite y objetivo de la cuenta

Para dar iniciar el el trámite de apertura de la cuenta es necesario completar el IRS Form 4547, en el cual el adulto responsable proporciona datos propios y del menor, y ahí mismo puede solicitar el depósito federal de $1,000 dólares en caso de cumplir los requisitos. Las familias pueden abrir la cuenta en 2026 y que las contribuciones familiares no arrancan hasta el 4 de julio de 2026, con instrucciones de activación enviadas posteriormente por el Departamento del Tesoro a quienes solicitaron cuentas con aporte gubernamental.

En cuanto a dinero adicional, está establecido que además de los $1,000 dólares de fondos públicos, solamente se puede depositar un máximo de $5,000 al año por menor, y que los empleadores podrían aportar hasta $2,500 dentro de ese límite anual. También se detalla que aportaciones de gobiernos locales/estatales/tribales y organizaciones exentas de impuestos, en general, no cuentan para el límite anual de $5,000 dólares.

El objetivo de la Trump Account es dar a los niños un empujón inicial al ahorro. Una cuenta como esta busca que el dinero tenga años para producir dividendos mediante su inversión en mecanismos como fondos indexados de forma que cuando el beneficiario cumpla la mayoría de edad disponga de un capital para poder utilizarlo.

Si quieres verificar rápidamente si tu hijo califica para el depósito, usa este checklist: tiene SSN válido, el menor nació entre 2025 y 2028 (inclusive, según fechas exactas), es ciudadano estadounidense, y tú (padre/tutor) estás listo para completar el Form 4547 cuando corresponda. Con esos puntos claros, ya puedes decidir si te conviene abrir la Trump Account y así recibir el depósito de $1,000 dólares para contribuir al ahorro a largo plazo de tu hijo.