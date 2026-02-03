Hasta 15% menos en snacks: PepsiCo baja Doritos, Cheetos y otros precios en EUA antes del Super Bowl

PepsiCo anunció que reducirá los precios sugeridos de varios de sus snacks más populares —incluidos Doritos y Cheetos— con recortes de hasta 15% en Estados Unidos, una medida que empezará a reflejarse “desde esta semana” en tiendas y supermercados. El movimiento llega después de meses de quejas de consumidores por el encarecimiento de estos productos y en un momento en el que la “asequibilidad” se volvió tema central en el pasillo de botanas.

PepsiCo (PEP), the maker of popular brands like Doritos, Lays and Cheetos, is slashing the price of its snacks by 15%. @J_B_Horne breaks down the company’s fourth-quarter results, as well as its plans to lower prices.



PepsiCo Foods U.S. CEO Rachel Ferdinando said that she's… pic.twitter.com/SDpgHoJc6M — Schwab Network (@SchwabNetwork) February 3, 2026

La decisión, de acuerdo con la propia compañía, responde a que sus clientes han sentido el “apretón” en el presupuesto y han expresado que las botanas se estaban volviendo demasiado caras para el consumo cotidiano. En el mismo anuncio, PepsiCo explicó que los compradores empezarán a identificar los ajustes mediante empaques con mensajes visibles que promocionan el nuevo precio más bajo.

Durante los últimos años, la presión inflacionaria en alimentos empujó a muchas marcas a subir tarifas, y el golpe se notó con más fuerza en categorías de compra impulsiva como papas, tortillas y botanas saborizadas. El resultado fue un consumidor más calculador, más dispuesto a cambiar de marca —incluso a opciones de marca propia— si percibe que el precio ya no corresponde al “valor” del producto.

PepsiCo ajusta precios de snacks

La señal más clara del anuncio es que PepsiCo está tocando el tablero del precio sugerido al público para recuperar competitividad en el anaquel de snacks, justo cuando el consumidor está comparando más que nunca. La empresa indicó que los cambios aplicarán a productos de su portafolio de botanas, con un recorte que puede llegar hasta 15%, y que el ajuste se verá reflejado en el empaque.

El mensaje corporativo se centra en escuchar al consumidor. Rachel Ferdinando, CEO de PepsiCo Foods US, dijo que han estado atendiendo lo que la gente expresó durante el último año y que la decisión busca aliviar presión “donde sea posible”. En términos prácticos, la compañía apuesta a que una reducción visible impulse el volumen de ventas, particularmente en eventos de alto consumo de botanas como el Super Bowl.

¿Cuáles son las marcas de snacks propiedad de PepsiCo?

Cuando se habla de PepsiCo, no se trata solo de Doritos o Cheetos pues gran parte de su músculo en botanas viene de Frito-Lay, un paraguas que agrupa marcas líderes en Norteamérica. En esa lista aparecen Lay’s, Ruffles y Tostitos, además de Doritos, Cheetos y otros nombres fuertes en la categoría

Entre las marcas más conocidas bajo Frito-Lay en Estados Unidos también figuran Fritos, SunChips, Rold Gold y Cracker Jack, todas parte del ecosistema con el que PepsiCo compite por la preferencia del consumidor en botanas saladas y snacks de ocasión. Este tipo de portafolio le permite a la empresa ajustar estrategia por tamaño de empaque, canal (supermercado, club, conveniencia) y momento de consumo, sin depender de un solo producto

El recorte de precios, además, envía una lectura financiera: PepsiCo parece reconocer que el techo de precios en snacks no es infinito y que el cliente está castigando los incrementos con menor compra o con sustitución hacia marcas más económicas. En otras palabras, la empresa está privilegiando recuperar volumen, reforzar valor percibido y frenar la fuga de compradores, en una categoría donde la lealtad suele ser alta… hasta que el ticket se vuelve demasiado pesado.