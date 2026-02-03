Descubren misterioso laboratorio biológico con sustancias no identificadas en Las Vegas

Un laboratorio biológico clandestino fue descubierto dentro de una vivienda en Las Vegas, donde agentes federales hallaron sustancias no identificadas, frascos, viales y equipo de laboratorio. La Oficina Federal de Investigación (FBI) aseguró el inmueble y recolectó más de 1,000 muestras como parte de una investigación en curso.

El operativo se realizó luego de que autoridades locales alertaran sobre la posible presencia de materiales peligrosos dentro de la propiedad, de acuerdo con ABC News . Al ingresar, los investigadores detectaron un espacio acondicionado como laboratorio, con productos químicos y biológicos cuyo origen y finalidad aún no han sido confirmados.

Según informaron las autoridades, el laboratorio clandestino en Las Vegas no representó una amenaza inmediata para la comunidad, aunque la investigación continúa para determinar si las sustancias no identificadas violan normas federales de bioseguridad o salud pública.

¿Qué se sabe sobre las sustancias no identificadas en el laboratorio biológico en Las Vegas?

Las autoridades señalaron que las sustancias no identificadas halladas en el laboratorio están siendo analizadas por expertos en bioseguridad. Las muestras fueron trasladadas bajo estrictos protocolos para evitar cualquier tipo de contaminación o exposición.

Aunque no se ha revelado la naturaleza exacta de los materiales, el FBI indicó que el volumen y el tipo de equipos encontrados son consistentes con operaciones biológicas no autorizadas. El objetivo de los análisis es establecer si las sustancias representan un riesgo sanitario o si fueron utilizadas con "fines ilegales".

Especialistas consultados explican que la existencia de un laboratorio biológico clandestino en una zona residencial puede suponer riesgos, especialmente si no se cumplen normas de almacenamiento, ventilación y eliminación de desechos. Por ello, este tipo de hallazgos suele activar investigaciones federales.

Un hombre fue puesto bajo custodia por el caso del laboratorio biológico en Las Vegas

Un hombre vinculado a la vivienda fue arrestado en relación con el laboratorio, aunque las autoridades no han detallado aún todos los cargos que podría enfrentar. El FBI continúa recopilando evidencia mientras espera los resultados finales de los análisis de las sustancias.

Las autoridades aseguraron que el área fue completamente asegurada y que no existe peligro actual para los vecinos. Sin embargo, el caso sigue abierto y podría derivar en cargos federales relacionados con el manejo ilegal de materiales biológicos o químicos.